國際記者會 柯︰民眾黨是最強力挑戰者

民眾黨總統候選人柯文哲與副總統候選人吳欣盈昨上午召開國際記者會。柯文哲表示，他們在本次總統選舉中，不但與藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨最強力的挑戰者。（柯文哲競選辦公室提供）

2024/01/13 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕今日為總統大選投票日，民眾黨總統候選人柯文哲與副總統候選人吳欣盈昨召開國際記者會。柯認為，在總統選舉中，民眾黨不但與藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨最強力的挑戰者。他也預期，下一屆國會將會是三黨不過半，民眾黨將在國會扮演關鍵力量，他更會以「聯合政府」的概念，用人唯才、不分黨派，「團結台灣」。

柯文哲指出，現階段台灣面對各種挑戰，必須停止內耗，同心協力落實「國家治理」，並發揮海洋民族的包容力，平等對待國內所有族群，打造「共融社會」。

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與美維持穩固關係 與中溝通

談及對美政策，柯文哲強調，兩岸問題不是只有台灣海峽兩岸，而是太平洋兩岸，必須在美中對抗的全球架構下尋找平衡點，相信台灣不管誰當選總統，台美關係都不會改變，唯一可能改變的是與中國相處的方法，他一定會在與美國維持穩固關係的基礎上，願意與中國溝通。

至於台日關係，柯文哲說，台灣、日本、美國應建立有關國家安全的溝通平台，他是除了李登輝以外、對日本最親善的台灣政治人物，他的兒子正在日本念書。與南韓合作方面，柯表示，台灣與南韓必須在經濟部長以上層級有更多對話，以達成區域經濟合作。

柯承諾，若勝選，會秉持初衷與理念，致力創造「社會和諧、政黨和解、兩岸和平」，要用繁盛的經濟和軟實力，讓台灣成為世界的焦點，讓台灣人保有繁榮、穩定、和平，讓年輕人重新感受到一個充滿希望的未來。

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