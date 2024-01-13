國際記者會 柯︰民眾黨是最強力挑戰者
2024/01/13 05:30
〔記者黃靖媗／台北報導〕今日為總統大選投票日，民眾黨總統候選人柯文哲與副總統候選人吳欣盈昨召開國際記者會。柯認為，在總統選舉中，民眾黨不但與藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨最強力的挑戰者。他也預期，下一屆國會將會是三黨不過半，民眾黨將在國會扮演關鍵力量，他更會以「聯合政府」的概念，用人唯才、不分黨派，「團結台灣」。
柯文哲指出，現階段台灣面對各種挑戰，必須停止內耗，同心協力落實「國家治理」，並發揮海洋民族的包容力，平等對待國內所有族群，打造「共融社會」。
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與美維持穩固關係 與中溝通
談及對美政策，柯文哲強調，兩岸問題不是只有台灣海峽兩岸，而是太平洋兩岸，必須在美中對抗的全球架構下尋找平衡點，相信台灣不管誰當選總統，台美關係都不會改變，唯一可能改變的是與中國相處的方法，他一定會在與美國維持穩固關係的基礎上，願意與中國溝通。
至於台日關係，柯文哲說，台灣、日本、美國應建立有關國家安全的溝通平台，他是除了李登輝以外、對日本最親善的台灣政治人物，他的兒子正在日本念書。與南韓合作方面，柯表示，台灣與南韓必須在經濟部長以上層級有更多對話，以達成區域經濟合作。
柯承諾，若勝選，會秉持初衷與理念，致力創造「社會和諧、政黨和解、兩岸和平」，要用繁盛的經濟和軟實力，讓台灣成為世界的焦點，讓台灣人保有繁榮、穩定、和平，讓年輕人重新感受到一個充滿希望的未來。