台中拜票 侯︰4年做不好 不連任

國民黨總統候選人侯友宜（右）昨至台中建國市場拜票，他強調自己如果當選，未來四年做不好，「我不會連任了，做不好，就不要再做了」。（記者張瑞楨攝）

2024/01/13 05:30

〔記者張瑞楨、張軒哲／台中報導〕國民黨總統候選人侯友宜昨天上午到台中市陪同黨籍立委候選人拜票時強調，如果自己當選總統，四年做不好，「我不會連任了，做不好，就不要再做了」。至於「綠白合作」與「藍白合作」議題，侯友宜則說，民眾黨總統候選人柯文哲若繼續主張「綠白合作」，那就見證黑金、貪腐、引來戰爭。

侯友宜進一步表示，他希望如同台中市長盧燕秀講過的話：藍白政黨沒有辦法合作，就用選票讓「藍白合作」，他當選會組成聯合政府，優秀人才適才適所，好好地為國家做事。

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侯友宜說，他擔任公務員，歷任警政署長、副市長與市長等諸多職務，都期待在離開職位時，能獲得肯定，「都說我做得不錯」；同樣道理，他如果當選，未來四年做不好，就不要連任。他希望支持者好好打拚，「票一定要催出來，一定要開出來」，這場戰役「我們絕對不能輸，我們一定要贏，也一定會贏」，因為這是「中華民國，也是台灣命運最重要的關鍵時刻」。

侯友宜強調，自己一直主張事務官擔任政務官，也可以做得非常好，就像當年前總統蔣經國延攬孫運璿、李國鼎、趙耀東、蕭萬長，他們都是事務官出身，沒有黨派之分都為國家貢獻專業，民進黨奪取政權以後，派系分贓、沒有專業，只記得自己的利益，才會造成貪腐弊案重重。

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