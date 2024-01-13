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《台南第一選區》綠藍拚場 賴惠員︰三票挺台灣

2024/01/13 05:30

〔記者楊金城／新營報導〕第一選區昨晚選前之夜，綠藍拚場，民進黨立委候選人賴惠員舉辦「民主守夜音樂會」，為賴清德、賴惠員、民進黨全力催票「三票挺台灣」；國民黨立委候選人周宏昌舉辦「團結之夜」向支持者訴求就差你一票，翻轉大溪北。

周宏昌︰就差你一票

賴惠員昨晚在新營競選總部舉辦「唱咱ㄟ歌．民主守夜音樂會」，以音樂會的軟性活動，別開生面的在激烈選戰中，吸引超過六百人參與選前之夜，激情的在北台南固守賴清德的本命區。

賴惠員和夫婿張志仁醫師、九十四歲公公張水盛等一家人同站上舞台，感謝鄉親支持，全力催票。

賴惠員表示，四年前鄉親以十萬票送她進國會，這四年來戰戰兢兢為地方爭取超過三百億建設，有鄉親當她的後盾、同黨議員的支持，她才能完成選民的託付，未讓鄉親漏氣，被公督盟評為優秀立委。

賴惠員強調，台灣的民主靠大家選民手中的一票，一路走到現在，呼籲選民用選票肯定自己，支持賴清德、民進黨繼續執政，跟全世界說台灣可以跟全世界競爭。

周宏昌的「團結之夜」有國民黨議員蔡育輝、尤榮智和方一峰前來站台，再打賴清德的萬里違建房子，周宏昌呼籲鄉親給年輕的他一次機會，翻轉大溪北，並為侯友宜全力催票。

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