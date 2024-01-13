宣明智冒發郭公開信 郭辦喊告

宣明智。（資料照）

2024/01/13 05:30

〔記者吳亮儀、洪美秀、錢利忠／綜合報導〕網路近日流傳一份署名鴻海創辦人郭台銘支持國民黨「侯康配」的公開信，郭台銘辦公室否認，聯電榮譽副董事長宣明智說明信件是他「經手、說出郭台銘的話」。郭辦發言人黃士修昨發出聲明，表示宣明智偽造影響總統大選選情的冒名信件，提及郭台銘等言論「憑空捏造」，郭辦將保留法律訴訟權利，選舉後將採取行動。

宣明智昨受訪表示，他和郭董數十年的交情，當然知道他的想法，這封公開信絕對是最接近郭董的想法，至於郭辦發言人黃士修的聲明，他不予回應，但也質疑郭董都不選了，應不會有什麼郭辦發言人了。

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宣︰郭不選了 應不會有郭辦發言人

這封郭辦否認的公開信也引發藍白兩黨互控，民眾黨不分區立委候選人黃國昌指控，國民黨黨營事業中華日報散布郭台銘宣稱要支持國民黨侯康配的造假公開信，中華日報董事黃子哲身兼侯競辦發言人，他據此向台北地檢署告發國民黨涉犯總統副總統選舉罷免法。黃子哲則稱此事與國民黨、侯辦，以及他無關，昨向北檢反控黃國昌誣告及誹謗。

黃子哲表示，黃國昌告發此案前，宣明智已出面證實該公開信是其經手，不是侯辦所為，黃國昌卻抹黑、稱是中華日報所流出，選前做此動作「下流」、「低級」，如其政治生涯一樣，就是個「小丑」、「戲精」。

黃國昌回應，中華日報所散布郭台銘董事長之公開信為冒名偽造，已是不爭的事實，所謂呼籲集中選票支持侯康亦是虛假訊息。郭辦昨亦再針對此冒名偽造之公開信大力駁斥，並表示將於選後採取法律行動；國民黨與其花時間提起毫無理由的濫訴，真正應該做的是召開記者會鄭重向郭台銘道歉，別再秀下限。

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