北花蓮催票 張美慧喊立委換人做

傅崐萁（左）牽著縣長太太徐榛蔚（右）遊街拜票。（記者花孟璟攝）

2024/01/13 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕選舉投票前最後一天，民進黨花蓮立委候選人張美慧的決定新花蓮大車掃，昨強打北花蓮大票倉，要延續前一天搶救王義川大兵氣勢，強調「換掉傅崐萁就差您一票」；國民黨立委候選人傅崐萁則由縣長妻子徐榛蔚陪同，在東大門廣場啟動「決戰花東快團結之夜」，痛批民進黨不願投資花蓮交通建設，希望選民集中選票下架民進黨。

張︰延續蕭美琴腳步 找回光榮感

選前之夜花蓮藍綠拚場，因活動路線錯開，未出現短兵相接畫面。民進黨張美慧繼前天「搶救王義川大兵」活動，成功帶動人氣吸引大批支持者的熱情，昨上午由壽豐出發挺進北花蓮票倉吉安鄉、花蓮市，選前之夜遊行則從花蓮吉安火車站前出發。

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張美慧說，丈夫田智宣擔任過花蓮市長、吉安鄉長，吉安是田智宣政治生涯起步的地方，選前之夜特別從吉安出發向鄉親懇託，沿途都收到很多熱情的民眾對於翻轉花蓮的期待，希望花蓮政治環境應良性競爭，而不是被一對夫妻長期把持，造成停滯、沒有進步。

張美慧說，她也將延續蕭美琴打拚的腳步，帶領鄉親找回花蓮人的光榮感，希望選民「這一票為了花蓮、為了自己投票」，讓立委換人做，用選票支持張美慧。

傅崐萁訴求三大交通建設

國民黨立委傅崐萁晚間則在縣長太太徐榛蔚陪同，包括前縣長謝深山、吉安鄉長游淑貞、花蓮縣副議長徐雪玉等多位議員、民間社團有農漁會、工會、體育會、宮廟、退休公務員社團，「號稱萬人」在花蓮東大門廣場集結後在市區金三角大遊行。

傅崐萁指出，去年底行政院核定楊梅頭份高速公路拓寬，短短卅六公里只多一個車道，造價一三一四億元、一公里卅六．五億元都不覺得貴，屬於環島高速路網的花東快，可行性評估一七四公里估二三○○億元，一公里十三．二億元，民進黨卻說太貴了沒有經濟效益。他認為，唯有藍天再現，票投傅崐萁，他繼續為花蓮完成「蘇花安、花東快及國道六等三項重大交通建設。

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民進黨花蓮立委候選人張美慧（左）選前之夜遊行，盼帶領花蓮走出新氣象。（記者王錦義攝）

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