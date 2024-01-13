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首頁　>　政治

彰縣藍營2候選人 縣長陪同拜票

2024/01/13 05:30

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕選前最後一哩路，國民黨彰化縣第三選區立法委員候選人謝衣鳯，近日面臨「謝家豪宅」爭議時均選擇不回應，但在投票前，她在住處錄影並談論家世。謝衣鳯表示，她跟對手（吳音寧）都是同鄉，即使不熟，仍有非常多共同的朋友，這段時間造成溪州街上所有鄰居、長輩受到騷擾與不便，她感到非常抱歉，不知何時才能結束這樣的選舉文化。

謝衣鳯也說，感謝鄉親給她機會進入立法院，從其祖父謝言信、媽媽鄭汝芬過去為地方服務，未來她也會繼續為民服務不懈怠，請大家再次支持。

彰縣第四選區國民黨立委候選人鄭俊雄，昨日一早就在大村、永靖鄉車隊拜票，下午回南彰票倉員林市掃街，還在員林火車站前，透過台中市長盧秀燕與雲林縣長張麗善錄音宣傳，向選民拜票請求支持。

國民黨第一選區立委候選人阮厚爵昨晚在縣長王惠美陪同下，在和美鎮徒步拜票，由於阮曾任兩屆和美鎮長、縣議員，妻子林小琪也是現任縣議員，全力固守基本盤，要把選票催出來。國民黨第二選區立委候選人楊曜聰，昨天上午也由王惠美陪同在路口拜票，其後在議長謝典林、前立委林滄敏與多位縣議員陪同下掃街拜票。

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