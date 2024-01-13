侯友宜：媽祖留一條命 要奉獻國家

侯友宜（右二）最後拜票行程在台中萬和宮結束，為立委候選人廖偉翔（左二）爭取支持。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/13 05:30

〔記者蘇孟娟、歐素美、張瑞楨、張軒哲／台中報導〕決戰中台灣！國民黨總統候選人侯友宜選前最後一天在台中密集掃街拜票，全國最後掃街點安排在南屯區萬和宮參拜後即回防新北，他向選民喊話會像保護城市的「媽媽市長」台中市長盧秀燕一樣，守護中華民國、台灣這塊土地，讓大家平安、賺大錢過好日子，籲選民催票並投票，讓總統跟立委都過關，「每一票都很重要」。

侯友宜選前最後一天接力陪同黨立委候選人包括羅廷瑋、江啟臣、黃健豪、楊瓊瓔及廖偉翔拜票，台中市長盧秀燕也合體力挺，盧秀燕說，侯友宜跟她保證，若當選一定會愛台中、顧台中，不會卡台中，當選後會馬上核定捷運藍線，給台中更多的建設經費，籲大家全力支持。

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侯友宜說，選前在台中拜票因台中給他滿滿溫暖，尤其他跟盧秀燕有革命情感，他第一次參選新北市長時，根本不會選，是盧秀燕拉著他、教他如何選舉，如何走政治這條路，更以中道經營城市；在萬和宮參拜後結束掃街拜票，則因他在嘉義朴子媽祖廟前長大到外出打拚，人生最關鍵一役前夕也選在媽祖廟前結束，當年媽祖留他一條命就是要他把人生最重要的階段奉獻給國家，民進黨發布國家警報用戰爭工具詐術的方式製造恐慌，絕不能選戰爭風險最高的民進黨總統候選人賴清德，他承諾，未來也會跟「媽媽市長」一樣，致力守護中華民國及台灣。

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