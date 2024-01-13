小英拚國會過半 拉抬江肇國、莊競程、林靜儀

蔡英文（右三）為江肇國（右二）站台，表示一定要讓江接棒進入國會。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/13 05:30

1個月來台中4次 強調這3席當選 國會就會過半不空轉

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕今天是總統、立委選舉投票日，總統蔡英文昨天再度到台中市輔選，已是一個月來台中市四次，前天到中市參加造勢晚會，昨天又再度到選情膠著的選區站台，先至六選區為江肇國站台、之後再到五選區團結挺莊競程，並再度至烏日助攻林靜儀，並指這三個選區當選，國會就過半；蔡英文並表示，保護台灣最好的方式就是選票，此次的選舉全世界都在看，在看台灣做何選擇，不但總統要贏，最重要國會要過半，國會不過半，國家大多數都會在空轉，此時國家不能空轉，要在變局中找機會，要選有經驗、有團隊、有未來格局的人。

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誇讚黃國書做得好 要讓江接棒

蔡英文昨天先到南區永興宮參香，並跟江肇國合拍「在路上」照片，她在現場呼籲在場的鄉親要支持賴清德，並強調選票是保護台灣最重要方式，台下熱情支持者高喊是「蔡英文是媽祖婆保護台灣」，蔡英文則回應「我也是選票選出來」，蔡英文表示，台中市是重中之重，黃國書做得如此好，一定要讓江肇國接棒，執政要成功，最重要國會要過半，國會不過半大多數都在空轉，這個國家在這個時間不能空轉，世界一直在變，要走在世界前面，要最好準備，在變局中找到機會，這一次選舉全世界都看，台灣究竟做了什麼選擇？這幾年台灣選擇跟民主國家站在一起，因為民主的價值是一樣，台灣自由民主是亞洲國家第一名。

為莊站台 指做的事要累積下去

隨後，蔡英文趕至北台中城隍廟參拜祈福並為莊競程站台，她表示，莊競程當選，國會一定過半，她更指，賴蕭配做正副總統一定會讓國家運作的很好，而且比她做得更好，強調「做的事情只做一半還要繼續做下去才完整，不然前八年做得就浪費了！」呼籲要讓現在做的事一直累積下去。

給林打氣 籲不走地方派系老路

蔡英文還到二選區為林靜儀勝利大遊行前加油打氣，蔡英文說，台灣正走在對的路上，中二選區在改變的路上，民主路不迴轉、不走回地方派系的老路，自己已經把鑰匙交給賴清德了，把國家交給賴清德跟蕭美琴，中二選區只要林靜儀過關，國會民進黨的席次過半，賴、蕭執政也會更有力 。

2024立委選舉

民進黨立委候選人林靜儀（左三）於投票前一天在烏日中山路舉辦勝利大遊行。（記者黃旭磊攝）

蔡英文（中）為莊競程（左）輔選，強調莊當選，國會一定過半。（記者蔡淑媛攝）

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