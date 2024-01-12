原民立委選舉爆賄選 2案主嫌都收押

國民黨籍平地原住民立委候選人黃仁的桃園競選服務處主任委員洪國治，被檢舉以每票二千元向選民賄選，昨天凌晨裁定羈押禁見。（記者余瑞仁攝）

2024/01/12 05:30

國民黨平原候選人黃仁桃園主委 被檢舉每票二千買票

〔記者余瑞仁、王定傳／綜合報導〕總統和立委大選明天就要投票，賄選依然猖獗，國民黨籍平地原住民立委候選人黃仁的桃園競選服務處主任委員洪國治，被檢舉以每票二千元向選民賄選，桃園檢調警調查蒐證後，前天兵分三路執行搜索，約談洪男並通知廿二名證人到案說明，檢察官複訊後，昨天凌晨認為洪有串證、滅證之虞，向桃園地方法院聲請羈押，地院審理後裁定羈押禁見。

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某山原立委候選人團隊黃姓幹部 聲押獲准

此外，新北地檢署偵辦某山地原住民立委候選人競選團隊的黃姓幹部，涉嫌在去年十一月間，以每位現金兩千元至三千元至少向四位選民行賄買票，主任檢察官劉文瀚十日指揮調查局新北市調查處至桃園市區搜索，約談黃男等五人到案，複訊後依「投票行賄」罪嫌，且有串、滅證之虞，向新北地院聲押禁見黃男獲准，涉收錢的四位選民由檢方請回。

桃園檢方指出，檢察官蔡正傑前天指揮調查局桃園市調查處、龜山警分局及花蓮港務警察總隊刑警大隊兵分三路搜索，通知洪國治及證人等廿三人到案說明。

警調人員查出，洪男擔任平原立委候選人黃仁桃園競選服務處主任委員，涉嫌以每票二千元的代價，向具有平地原住民立委選舉投票權的選民行賄，尋求支持黃仁，而約定行使投票權，多名選民證稱收到買票錢並繳出賄款。

檢察官複訊後認為，洪的行為涉犯公職人員選舉罷免法第九十九條第一項之投票行賄罪嫌，洪有串證、滅證之虞，而向桃園地院聲請羈押禁見；地院昨晚開羈押庭審理，法官裁定洪男羈押禁見。

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