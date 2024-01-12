馬沒獲邀出席選前之夜

馬英九。（資料照）

2024/01/12 05:30

〔記者施曉光、許倬勛／綜合報導〕國民黨「一一二選前之夜」大造勢晚會今晚在新北市板橋第一運動場舉行，多位藍營重量級人物都將站台助講，但以往藍營大型選舉造勢活動都會現身的前總統馬英九，卻將缺席，引發黨內議論，是否和國民黨總統候選人侯友宜這兩天在兩岸議題上與馬切割有關。

面對外界關切是否出席藍營的選前之夜造勢活動，馬英九辦公室昨日下午說明，「我們沒有受邀，所以不會出席。」

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國民黨文傳會主委林寬裕隨後解釋，民進黨針對馬英九接受外媒訪問的內容，不當攻擊馬英九，為了避免民進黨利用機會詆毀馬英九，因此才沒有邀請馬出席今晚的「一一二選前之夜」活動。

國民黨︰避免被藉機詆毀

對於馬英九不出席選前之夜，侯友宜受訪時回應，選前之夜的規劃尊重黨中央和競選總部；副總統候選人趙少康也表示，他不知道狀況，自己也是受邀者，詳情要去問主辦單位。

馬英九日前接受「德國之聲」專訪稱，就兩岸關係而言，他「必須相信」中共領導人習近平，引發社會議論後，侯友宜選擇與馬英九切割，宣稱馬許多主張與部分意見，和他不一樣。據了解，馬英九方面對於侯友宜及黨中央的切割做法，頗感無奈與遺憾。

不過，馬英九昨晚出席國民黨「四海同心，海外團結」造勢大會，致詞時依舊火力全開，痛批民進黨總統候選人賴清德，一時激動，甚至將賴清德說成「蔡清德」，經提醒後，馬才尷尬大笑，致歉說，「抱歉，小弟也有一把年紀了。」

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