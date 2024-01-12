徐耀昌發文謝民進黨 曾玟學：徐清楚表達意志

2024/01/12 05:30

〔記者彭健禮、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣前縣長徐耀昌前天深夜在臉書發文，表達對國民黨的失望，並感謝民進黨過去八年中央執政給予財政困窘的苗栗縣很大的支持，在地方掀起熱議。藍、綠兩縣黨部及立委候選人曾玟學、邱鎮軍等人，皆有各自解讀。

鍾東錦︰大家都為地方好

對此，苗栗縣長鍾東錦回應，前縣長徐耀昌是他的好大哥，當然每個人從政過程中，難免有一些委曲及高興，但大家應該成為中華民國派，一起相忍為國，他認為大家都是一樣的心情，為地方、為國家更好。

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曾玟學說，徐耀昌的臉書發文清楚表達意志，其中徐對於未來有可能掌握苗栗權力的人，表示每個人都非常熟識，但有些人的過去太過沉重，沒有辦法被鄉親所接受，也是徐當初會參加國民黨立委初選的原因，而徐初選的對手就是他這次對手邱鎮軍，他也揭露出邱牽涉「毒、賭、統、黑」等爭議，讓他非常深刻體驗到。

邱鎮軍︰又是綠營選舉奧步

邱鎮軍競選總部則表示，徐耀昌原本可以在國際客家界作為一個代表性人物，但卻因為在綠色執政時期，官司纏身，變成束縛在頭上的緊箍咒，當綠色政權危急時，這個咒語馬上就念了起來，質疑徐耀昌的臉書發文又是綠營的選舉奧步，鄉親會看清楚。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富認為，徐耀昌吐露過去從政的心中感受並且還原事實，國民黨當初沒有對苗縣府困窘財政幫忙，但民進黨不分黨派伸出援手。他尊重徐的發言。

國民黨苗栗縣黨部則回應，感謝徐前縣長對於苗栗縣府財政困窘失衡的問題提出看法，這次在苗栗縣推出的兩名立委候選人已針對財政收支劃分法、統籌分配稅款問題提出政策及願景。

2024立委選舉

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