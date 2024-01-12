台中總統選舉人數232萬 首投族31917人

總統、立委選舉，台中設一九○二處投開票所。（中市府提供）

2024/01/12 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大選倒數計時，台中市選舉委員會指出，這屆總統選舉台中市選舉人數共二百卅二萬八八九六人；立委選舉人數為二百卅三萬零八一六人，首投族有三萬一九一七人；今年投開票所共設一九○二個，較上屆多五十三個，也比市長選舉時多廿二處。

選委會提醒，民眾投票時不得攜行動電話及錄影功能的器材進投票所，可處三萬以下卅萬以上罰鍰；另投票日不可用簡訊或LINE等通訊軟體或在臉書等網路平台進行拉票或助選，違反可處十萬元以上、二百萬元以下罰鍰；另也不可於投票所四周卅公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違反者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處一年以下有期徒刑、拘役或科一萬五千元以下罰金。

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台中市選委會指出，今年總統副總統選舉人數二百卅二萬八八九六人，較上屆增加七萬七八三二人，立法委員選舉人數是二百卅三萬零八一六人 ，較上屆增加七萬九五○○人；今年首投族人數，經統計到去年十一月底共三萬一九一七人；至於立委各選舉區以第五選區選舉人數最多，有卅六萬三二二五人；其次是第七選舉區，有卅二萬九六六六人，第三大區是第四選區有卅二萬九二○三人 。

選委會指出，今年共開設一九○二個投開票所，比上屆多五十三個，其中最多是北屯區有一九九個，比上屆多十個；最少是石岡區有十一個投開票所。

2024立委選舉

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