最後一哩路 陳吉仲助選林靜儀

總統府秘書長林佳龍陪莊競程站路口拜票，明天陪同車隊掃街。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/12 05:30

蔡英文固票 今回防台中輔選

〔記者蔡淑媛、張軒哲、蘇金鳳、蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕選前倒數，民進黨台中市立委候選人昨天把握最後時間進行車隊掃街、路口拜票，分別邀請總統府秘書長林佳龍、前農業部長陳吉仲及不分區立委候選人林楚茵等綠營大將助選，也有打出夫人牌，今天在選前一日，總統蔡英文將再度回防台中輔選，為總統、立委固票。

蔡其昌掃街 太太市場拜票

立法院副院長蔡其昌爭取中一選區立委連任，昨前往清水路口與梧棲車隊掃街拜票外，蔡其昌太太黃玉廷也化身最強助選員，由立委林楚茵陪同至大甲市場拜票助選，蔡其昌說，一位空降來的候選人，不了解地方，只訴諸政黨對決、訴求顏色的對立。

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農業部長陳吉仲、林楚茵陪同第二選區林靜儀在街巷車掃拉票，林靜儀喊出，投票日就要到了，最後一哩路大家站出來挺小英、挺靜儀；第三選區謝子涵也與林楚茵一起開午餐直播，林楚茵不捨子涵在艱困的選戰中瘦了十公斤，要她多吃一點才有力氣繼續戰。

張廖萬堅推反抹黑影片

第四選區立委候選人張廖萬堅昨天會勘台七十四線銜接國一及港尾橋改建工程後，進行車隊掃街，還推出「反抹黑，挺清流，我挺一號張廖萬堅 」影片，不到兩天就有超過括醫師、學界等三百人自錄影片上傳表達支持。

林佳龍陪莊競程 站路口揮手

選情膠著的第五選區莊競程則有總統府秘書長林佳龍陪同站口拜票，莊與對手在昨天則因選舉傳單立委候選人號次問題，隔空互嗆，莊競程總部也報警查明。

阮昭雄挺江肇國 車掃拉票

第六選區江肇國昨在僑委會副委員長阮昭雄及立委黃國書陪車掃拉票，籲選民用選票顧台灣、國會過半。

第七選區何欣純昨晚主持民進黨選前晚會，並一早在選區街頭拜票，隨即趕往台中帝國糖廠對面空地備戰，第八選區謝志忠在東勢車隊掃街，宣布選前之夜將會以大遊行的方式舉辦，遊行的主軸定調為「拚建設、反賄選」，同時也發佈路線以及周邊文宣，期盼民眾用選票送他進入立法院。

2024立委選舉

張廖萬堅進行車掃，還推出「反抹黑，挺清流，我挺一號張廖萬堅 」影片。（記者蘇金鳳攝）

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