美德贏台灣昨晚台中選前大造勢 現場旗海飛揚

現場旗海飛揚民眾熱情沸騰，高舉走對的路、選對的人。 （記者廖耀東攝）

2024/01/12 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕民進黨昨晚在台中市舉辦「美德贏台灣，台中選前大造勢」活動，總統蔡英文、總統候選人賴清德及副總統候選人蕭美琴，為八位黨籍立委候選人站台助選，現場旗海飛揚；八人都表示，馬英九竟說要相信習近平，侯友宜還要重啟服貿，大家一定要終結國民黨不好的DNA（基因），要讓賴蕭當選，台中八席全上。

昨晚的晚會與台北凱達格蘭大道晚會連線，蔡英文及賴蕭雖在晚會結束前趕到台北，但台中晚會還是繼續持續，民眾熱情不減。

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名嘴李正皓開場說，馬英九竟說要信習近平，侯友宜要重啟服貿，若重啟服貿，「願意讓中國年輕人大舉入侵台灣嗎？」，民進黨要取得過半數選票，投票率是關鍵。

中市第一選區候選人蔡其昌說，鄉親最後一天相挺，是要打拚讓台灣越來越好，支持賴清德才能讓台灣維持自由民主，讓台灣海峽無戰爭。

選區候選人林靜儀指出，她也支持「政黨輪替」的概念，但現今的在野黨不夠格，台灣及台中都不能走回頭路，第三選區的立委候選人謝子涵則表示，九年前參加太陽花學運，她因政治前輩相挺而參選，希望讓家鄉更美好。

第四選區的張廖萬堅說，民進黨中市六名立委，全力在中央爭取預算建設地方，卻被抹黑，讓選情「黑掉」，有人竟宣稱兩岸和平要靠相信習近平，侯友宜竟不敢直接反駁，呼籲大家把選票投給台灣的民主。

五選區的立委候選人莊競程表示，這已是最後一哩路，大家團結起來，不要受國民黨仇恨動員，選擇對的路，走對的路。

立委黃國書則上台推薦第六選區候選人江肇國，籲用選票讓蔡英文交棒賴清德，讓立委交棒給江肇國。

第七選區何欣純表示，要讓下一代繼續過自由民主生活，就要讓賴清德贏，中台灣贏，台灣就能贏。

八選區謝志忠表示，台灣在總統蔡英文領導下，走在正確的路上，請民眾支持賴蕭接棒，台中八席立委全壘打。

2024立委選舉

總統蔡英文（中）參加「美德贏台灣，台中選前大造勢」活動，為八位黨籍立委候選人站台助選。（記者廖耀東攝）

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