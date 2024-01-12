藍綠選前之夜板橋拚場 周邊道路交管

2024/01/12 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕明天就是總統、副總統及立法委員選舉投票日，國民黨總統候選人侯友宜與民進黨總統候選人賴清德的選前之夜造勢活動，今晚分別在板橋第一運動場及板橋第二運動場舉行，藍、綠陣營拚場較勁、比人氣，預估板橋地區將湧入逾十萬人參加造勢活動，會場周邊主要道路彈性實施交通管制。

侯、賴分別在第一、第二運動場

警察局交通警察大隊表示，活動地點周邊路段包含區運路與漢生東路口、區運路與新站路口、中正路、民權路及站前路等路段，將視人潮與車潮實施交通管制。

請繼續往下閱讀...

加強路口疏導 93義交協助勤務

交通警察大隊指出，因應週五晚間下班尖峰時間及兩處大型活動，對板橋地區交通影響範圍大，為確保板橋區民權路、文化路、縣民大道、中山路、漢生東路等主要幹線交通順暢，警方將加強重要路口交通疏導及取締違停車輛，提高重點違規路段巡邏頻率，並規劃九十三名義交協助勤務，維持人車通行順暢及安全。

警方呼籲，民眾前往板橋參與活動多利用大眾運輸工具，搭乘公車、高鐵、台鐵、捷運環狀線及板南線至板橋站或府中站，並遵守員警與交通管制人員指揮引導，提早出門或避開管制路段及時段，可收聽警察廣播電台掌握路況資訊。

另外，投票日當天，新北市路邊停車格平日收費路段將暫停收費，但因應商圈及觀光旅遊景點停車需求，板橋府中商圈、淡水老街、深坑老街等假日收費路段則照常收費，以維持周轉率。民眾若在收費路段停車，駛離時沒看到繳費單，可利用行動支付App或全國繳費網線上查詢繳費。

2024總統大選

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法