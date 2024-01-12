郭辦否認發挺侯康公開信 宣明智坦承他經手「應都是郭董心裡話」

網傳郭台銘挺侯康公開信，聯電榮譽副董事長宣明智（中）昨到嘉義助選時坦承，信件是他經手。（記者林宜樟攝）

2024/01/12 05:30

〔記者林宜樟、吳亮儀／嘉義報導〕網路流傳鴻海集團創辦人郭台銘的公開信，信件內容有「集中火力將選票投給國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康」，但遭郭台銘辦公室否認是郭台銘所寫；聯電榮譽副董事長宣明智則坦承信件是他經手，「信本來就不是郭董寫的，是我們大家就他的、我們的想法，揣測他的意思」，裡面的內容「應該都是他（郭台銘）心裡想講的」。

明天即將投票，網路昨天上午突然瘋傳一份「台灣阿銘」公開信，呼籲支持侯友宜和趙少康，不過這份「公開信」已被郭台銘辦公室否認，發言人黃士修並表示，已經交由律師處理後續。

請繼續往下閱讀...

宣：信本來就不是郭董寫的

宣明智昨到嘉義市為國民黨立委候選人張秀華助選，接受媒體訪問時坦承，信是他以郭董老朋友的身分，把郭董心中想講的話講出來，這封信是很多熱心的朋友一起擬的，「我不敢說是我寫的，但是我經手的」，希望把這封信內容傳達，這是很多愛護郭董的人、郭粉的共同意見。

宣明智說，心中只有一個念頭「搶救郭台銘，票投侯友宜」，郭董急公好義，這麼長時間不出現，一定有特別的原因，也看到熱心支持郭董的郭粉和連署的朋友受到無端牽累，因此一定要把郭董的心聲和理念表達出來。

宣明智說，郭董無法出現，「我也搞不清楚」，但郭董所說的清廉、繁榮、和平，還有零到六歲國家養等想法獲得很大的回響，也變成各候選人的政見，郭董心中念茲在茲的就是主流民意能否真正反映民主的機制。

媒體詢問信件內容郭台銘是否看過？宣明智回應，內容經過不同管道傳遞，「他是不是確切看得到，我沒有機會跟他對證」，但是就共同商量的結果，內容應該都是郭董心裡想講的。

對於郭辦否認信是郭董寫的，並已交律師處理；宣明智回應，此消息也有人說可能是某位同仁個人意見。宣也認為，「否認是否認信是郭董寫的，信本來就不是郭董寫的，是我們大家就他的、我們的想法，揣測他的意思」，至於是不是否認信裡內容，「我相信不會」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法