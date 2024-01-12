賴蕭配催票 盼衝高投票率、得票率

台南市長黃偉哲（右）昨陪同第一選區民進黨立委候選人賴惠員（左）展開6小時馬拉松式的溪北車隊遊行造勢，為賴清德、賴惠員催票。（記者楊金城攝）

2024/01/12 05:30

台南競總指投票率要突破8成至8成5 得票率逾7成 才能南票北補

〔記者劉婉君、楊金城／台南報導〕明天就是投票日，選戰最後倒數時刻，民進黨黨公職昨在六立委選區展開車隊、徒步造勢拉票，向鄉親催票「三票挺台灣」，今晚安平選前之夜造勢晚會，賴清德帶頭衝票希望台南本命區可以催出高投票率及高得票率邁向勝利。

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賴清德台南競選總部昨天呼籲選民「你的一票，讓台南重返榮耀」，號召台南鄉親踴躍投票，支持同樣台南出身的賴清德、蕭美琴，「選一個跟你一樣好的台南人」，一定要投下神聖的一票。

安平選前之夜 賴清德帶頭衝票

競總執行總幹事蔡筱薇說，民進黨在台南的總統大選得票率分別為二○一二年五七．七％、二○一六年六七．五一％、二○二○年六七．三八％，此次賴蕭配要贏，台南的得票率扮演非常關鍵的角色，必須將選票集中最大化，希望投票率衝到八成至八成五，得票率七成以上，才能南票北補。

競總指出，台南是賴清德的本命區，藍白不斷抹黑、潑髒水，投票倒數時仍有許多造謠，除了地下賭盤之外，甚至有人鼓吹不投票，或不投總統票，企圖影響投票率。競總譴責這種反民主行為，台南鄉親明天更要出門投票。

黃偉哲陪賴惠員 馬拉松式車掃

市長黃偉哲昨天則是陪同第一選區民進黨立委候選人賴惠員展開六小時馬拉松式的溪北車隊掃街造勢，全力催票，「三票挺台灣」。民進黨議員王宣貿、沈家鳳和蔡麗青也徒步上街拉票，凸顯為賴蕭配衝出最好成績的決心。

黃偉哲、賴惠員車隊遊行，昨早在學甲慈濟宮敬香參拜後出發，拉抬支持者的熱情，為催票衝刺，在柳營代天院時特地上香為台灣祈福，誠心祝禱保佑民進黨在總統、立委、政黨三項選舉都能順利高票過關。回到新營競選總部後再祭拜天地及各方神明，祈求台灣更發展、鄉親平安健康，明天投票日迎接勝利。

民進黨立委候選人王定宇也由台南、高雄十名市議員陪同，在龍崎、關廟展開腳踏車掃街拜票。王定宇說，台南加上高雄是一股強大的南方力量，希望讓賴清德衝高南台灣的選票，讓民進黨的國會席次過半。

2024總統大選

2024立委選舉

台南選民踴躍投票，支持同樣台南出身的賴清德與蕭美琴。（記者劉婉君攝）

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