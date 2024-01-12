賴清德稱延續蔡總統兩岸穩健政策 國台辦批謀獨挑釁 陸委會斥論點歪曲

陸委會昨指出，國台辦發言人再度以歪曲的論點評蔡總統的兩岸政策路線，批中共才是造成台海情勢不穩定的根源。（資料照）

2024/01/12 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德表示會延續蔡英文總統在外交、國防和兩岸上的「穩健政策」。中國國台辦發言人陳斌華稱，蔡英文的路線就是台獨路線，賴清德要延續這種路線，就是要接著走謀獨挑釁的老路，離戰爭和衰退越來越近。陸委會昨指出，國台辦發言人再度以歪曲的論點評蔡總統的兩岸政策路線，中共才是造成台海情勢不穩定的根源。

陳斌華說，賴清德是「頑固的台獨工作者」，妄想走入白宮，又拋出「中華民國災難說」，又宣揚台獨謬論，在在顯示若賴清德上台，將會進一步推動台獨，因此賴清德想創造的「新局」，將是台海「風高浪急的危局」。

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陸委會重申，中華民國是主權國家，「兩岸互不隸屬」是客觀事實及台海現狀。蔡總統始終堅守「四個堅持」的兩岸政策路線，不挑釁、不冒進、不在壓力下屈服，堅定捍衛國家主權、安全及台灣民主自由體制，穩定兩岸局勢，獲得台灣主流民意及國際社會一致肯定。

陸委會指出，近八年來中共當局不斷透過加大軍事威嚇、經濟脅迫，企圖強制台灣接受其「一中原則」的政治框架，才是造成台海情勢不穩定的根源。

陸委會呼籲中共當局儘速放棄僵化思維、停止負面舉措，認真思考蔡總統所提「發展兩岸可接受的互動基礎及和平共存之道」的善意主張，並應該更有自信地面對兩岸關係現狀，移除自我設定的無理障礙，與我方進行溝通對話，期能化解兩岸對立與分歧，為台海長遠和平與繁榮發展創造有利條件。

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