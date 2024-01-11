新競選片訴求政黨輪替 藍縣市長集結 籲投侯趙遠離戰爭

侯友宜競選辦公室發布新影片「台灣的未來」，籲選民集中選票投給「侯趙配」，才能讓台灣遠離戰爭。（記者許倬勛攝）

2024/01/11 05:30

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室昨發布競選影片「台灣的未來」，包括侯友宜、副總統候選人趙少康、黨主席朱立倫、不分區立委排名第一的韓國瑜，以及蔣萬安、盧秀燕、許淑華等黨籍縣市長，都在影片中輪番上陣，強化「和平與戰爭」的選擇意象，訴求讓民進黨繼續執政，美麗的寶島將淪為烽火之地，呼籲選民投給「侯趙配」才能遠離戰爭、安居樂業。

侯友宜等藍營要角在影片中表示，引發戰爭的人，往往是國家領袖而不是人民，和平不是靠武力來維持，要靠互相理解來實現，二○二四是關鍵的時刻，決定明天的命運，我們聽見政黨輪替的渴望，民主自由就像稻米，只有在和平的土壤才能豐收，民主一定要有制衡的力量，拒絕鴨霸無能的政府，季節輪替是天意，政黨輪替是民意，偉大的民意才能完成政黨輪替。

請繼續往下閱讀...

侯友宜強調，一定要加強國防、嚇阻戰爭，國家領導人一定要能備戰、不能引戰，台灣的未來要由兩千三百萬人民決定；趙少康則說，對人民最大的承諾就是遠離戰爭。

侯辦發言人江怡臻說，侯友宜與藍營縣市長共同展現團結的力量，在最後關鍵時刻拜託大家集中選票支持最強的在野候選人侯友宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法