郭國文連3晚 3票倉500人遊行大造勢

民進黨立委候選人郭國文（右）昨晚在麻豆市區遊行造勢，訴求「挺台灣、顧地方」、搶救郭國文。（記者楊金城攝）

2024/01/11 05:30

〔記者楊金城／麻豆報導〕第二選區麻豆、佳里、善化三大票倉成為民進黨郭國文、無黨籍陳昆和短兵相接必爭之地，選前三天都舉辦徒步遊行，今晚（十一日）兩陣營同在佳里區車拚造勢，郭國文昨晚麻豆遊行訴求「挺台灣、顧地方」，並喊出搶救郭國文，選情超緊繃。

競選立委連任的民進黨郭國文陷入苦戰，昨晚起連三晚依序在麻豆、佳里、善化進行五百人徒步遊行大造勢，向鄉親全力催票，呼籲在十三日一起站出來，支持民進黨賴蕭配、支持郭國文衝國會過半守護台灣。

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四年前立委選舉，郭國文在麻豆、佳里、善化三區都各大贏一萬票以上，這次遇上國民黨支持的陳昆和，選情出乎激烈，成為民進黨南市六席立委能否全壘打的關鍵選區。

郭國文為全力催票，策劃三場「選前之夜」徒步大遊行，昨晚六點在麻豆市區從麻豆競總出發遊行造勢，聲勢浩大，訴求「挺台灣、顧地方」並喊出搶救郭國文，郭國文緊握選民的手拉票；麻豆向來視為是民主聖地的深綠區，支持者卻是憂心忡忡，拉票更賣力。

此外，今晚（十一日）六點郭國文在佳里區徒步遊行從北極玄天宮出發，投票前夕的十二日晚上先參加賴清德安平造勢晚會，晚上七點半再趕回善化區徒步遊行，全力催票，這三大票倉的得票率位居關鍵。

陳昆和昨晚在善化掃街拜票，今天繼續搶攻麻豆選票，在油車里太子宮廟口開講外，今晚六點半在佳里區舉辦徒步遊行大造勢，十二日最後一天競選活動，再到善化市場掃街，選前之夜在麻豆徒步遊行拉票。

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