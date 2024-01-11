雙王衝刺 王義川、王定宇聯合造勢

民進黨不分區立委候選人王義川（左三），昨日扺達南市第三選區立委候選人陳亭妃（左二）台南補給站受到熱烈歡迎。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/11 05:30

環台大車掃車隊抵台南 陳亭妃也加入補給站行列

〔記者王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕搶救民進黨不分區立委候選人王義川的環台車隊開抵台南，與民進黨立委候選人王定宇在東區競總聯合造勢，王定宇準備台南美食款待，支持者熱情為雙王選將加油打氣。立委候選人陳亭妃也加入王義川補給站行列，一同為民進黨「賴蕭配」與政黨票加油催票。

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王定宇︰王義川是國會過半關鍵

搶救王義川的「川流不息環台大車掃」車隊昨日抵達台南東區王定宇的競選總部，《路》的原創歌手、金曲歌王謝銘祐及日前在台、日兩國之間引起熱議的「莫惹台灣」毛巾原創者張大魯與徐玫怡，到場獻上「莫惹台灣」毛巾，為王義川的環台之行支持打氣。

王定宇強調，國會每一個席次都非常關鍵，特別是王義川能否前進國會，更是民進黨國會過半與台灣未來發展的重要關鍵，他呼籲台南市民一月十三日當天一定要出門投票，把他與王義川都送進立法院；正副總統則投給賴蕭配、政黨票給民進黨，讓台灣繼續走在對的道路上。

黃偉哲陪陳亭妃 車隊掃街拜票

身兼民進黨台南競總主委的市長黃偉哲以及遠道而來的大洋洲台灣之友會，昨日陪同陳亭妃車隊掃街拜票。黃偉哲表示，台南六個選區立委候選人都會陪同掃街拜票，希望爭取更多選民支持，展現民進黨團結戰力，尤其看到許多台僑一同來加油，海內外一條心發揮最大力量，對於台南選情抱持信心及謹慎樂觀態度全力衝刺。

搶救王義川環台車隊昨日開到陳亭妃安南區競選服務處，受到支持者熱烈擁護，陳亭妃準備滿滿道地美食迎接「餵食」。王義川向大家呼籲，展開環島大車掃，就是為了把票「掃進來」，希望陳亭妃的票能一直衝一直衝，民進黨政黨票衝到最高票。

2024總統大選

2024立委選舉

民進黨不分區立委候選人王義川（坐者左）環台搶救車隊，十日傍晚到南市第六選區立委候選人王定宇（坐者右）競選總部造勢，吸引鄉親支持者到場力挺。（王定宇服務處提供）

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