（桃園）張善政趕場 拉抬邱若華、呂玉玲、牛煦庭

桃園市長張善政參加立委呂玉玲造勢活動，呼籲民眾用選票將她送進立法院。（記者謝武雄攝）

2024/01/11 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政昨晚連跑三場造勢活動，拉抬國民黨立委候選人邱若華、呂玉玲、牛煦庭選情，支持者高喊「凍蒜、凍蒜」，他也呼籲市民投票時要睜大眼睛，下架民進黨，總統支持三號「侯康配」、立委支持國民黨候選人、政黨票投九號國民黨，讓國民黨國會席次過半。

張善政入夜時分先到中壢區仁祥公園，參加第六選區立委候選人邱若華「青年女力．華向未來—中壢華勛地區團結造勢大會」，他說，邱若華是英國布萊頓大學商學院管理碩士，學歷貨真價實，長期在議長邱奕勝身邊擔任秘書，見習如何做好為民喉舌工作，未來當選立委必能在立法院好好發揮。

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張善政接著到平鎮區三崇宮出席第五選區立委候選人呂玉玲平鎮團結之夜造勢活動，他說，呂玉玲為平鎮、龍潭爭取許多建設，尤其是桃園鐵路地下化工程改在台六十六線快速道路以西出土，減少原規劃可能帶來的交通衝擊，請大家支持會做事的呂玉玲。

張善政最後趕到蘆竹區仁愛路參加第一選區立委候選人牛煦庭造勢活動，他稱讚牛是政治大學外交系畢業、英國倫敦政經學院碩士，又擔任兩屆市議員，學經歷俱優，更重要的是在議員任內幫地方爭取建設、服務隨叫隨到，未來到立法院一定能替地方爭取更多的經費。

2024立委選舉

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