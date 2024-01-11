（桃園）廟宇參香 小英為鄭運鵬、黃世杰催票

總統蔡英文由行政院副院長鄭文燦陪同，為民進黨桃園市立委候選人黃世杰站台。（記者周敏鴻攝）

2024/01/11 05:30

鄭文燦陪劉仁照、彭俊豪掃街 指每一席都是民進黨國會過半的關鍵

〔記者周敏鴻、余瑞仁／桃園報導〕蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦昨在桃園市輔選民進黨立委候選人的行程滿滿，蔡英文強調，她執政八年，台灣的成長發展讓世界都看見了，除因她穩穩地開車，車子性能也很好，是執政團隊必須優秀，國會也要支持，懇請民眾團結力挺民進黨總統、副總統候選人賴清德與蕭美琴，也支持民進黨的立委候選人，讓民進黨國會過半，否則「再能幹的人也做不了事情」。

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蔡︰優秀執政團隊 需要國會支持

蔡英文昨先後由第一選區立委候選人鄭運鵬、第二選區立委候選人黃世杰陪同，前往蘆竹德林寺、大園仁德宮參香祈福，推薦鄭、黃在國會表現優異，是不可多得的人才。

蔡英文說，未來四年一定比過去八年有更多變局，台灣需要穩健的推動者，國家要靠民眾的選票來保護，票投對了，讓世界看到台灣與民主自由站在一起，拜託鄉親務必堅定支持「賴蕭配」，政黨票投六號民主進步黨，更請選民支持讓鄭運鵬、黃世杰連任立委。

強調國家要靠民眾的選票來保護

蔡英文強調，二○一六年她初上任總統時，國際評價台灣為基礎建設不足，她為此規劃八年八千億元的前瞻基礎建設計畫，當時民進黨國會過半，她才能順利推動前瞻建設，已升格直轄市的桃園市需要快速轉型與發展，因此支持時任市長鄭文燦「桃園鐵路地下化」政策，並由鄭運鵬說服國會支持預算。

鄭文燦昨還馬不停蹄地陪同民進黨第五選區立委候選人劉仁照，在平鎮區站路口、龍潭市場與南勢黃昏市場掃街拜票，再趕往中壢夜市陪民進黨第三選區立委候選人彭俊豪向民眾請託支持，還出席黃世杰問政說明會。

鄭文燦表示，民進黨的立委候選人都優質正派有表現，鄭運鵬是推動桃園前進的推手，黃世杰是國會新科立委表現第一名，劉仁照有會計專業能在國會做好預算把關工作，彭俊豪深耕地方是新生代的優秀人才，每一席都很重要，都是民進黨國會過半的關鍵，呼籲支持者在最後階段要固票、拉票，將他們全部送進立法院。

2024立委選舉

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