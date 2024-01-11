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謝立功再批黃珊珊：帶著民眾黨朝敗選懸崖衝去

民眾黨前秘書長謝立功昨批評黃珊珊，若持續讓中立理性選民流失，民眾黨恐難免朝向「敗選懸崖」衝去。（資料照）

民眾黨前秘書長謝立功昨批評黃珊珊，若持續讓中立理性選民流失，民眾黨恐難免朝向「敗選懸崖」衝去。（資料照）

2024/01/11 05:30

〔記者黃靖媗／綜合報導〕民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室近期頻頻槓上媒體，前秘書長謝立功昨日對競選總幹事黃珊珊提出三項忠告，盼黃能發揮「煞車皮」作用，若持續讓中立理性選民流失，恐難免朝向「敗選懸崖」衝去。

柯文哲昨於宜蘭競選總部接受媒體聯訪時表示，「這也是國家的一個危機」，政治人物給財團方便，財團賺來的錢就能去買媒體、捧政治人物，媒體本身很難單獨營利，需要靠政府標案或財團挹注，黃珊珊講的是要去思考將來應該如何處理的問題。

提三忠告 盼黃發揮煞車皮作用

謝立功批評，民眾黨近期帶頭針對媒體、全面開戰，簡直荒謬，難以理解，帶著全黨「火車對撞」的行為，不僅不理性，也不科學、不務實。黃珊珊身為總幹事，應與發言人一起經營協調媒體關係，儘速修復媒體關係，民眾黨自媒體實力雄厚，但全台選民仍有大量傳統媒體受眾，不能將全部媒體動輒扣上「封殺」的大帽子，盼黃發揮煞車皮作用，若持續讓中立理性選民流失，恐難避免朝「敗選懸崖」衝去。

謝立功對黃珊珊提出三項忠告，分別為「朋友要多、敵人要少，不應排擠願意幫忙的人」；謝也批評黃珊珊尚未簽署柯文哲得票數未達第二、不分區立委未達八席以上就要辭不分區的KPI，並質疑民眾黨是否已簽署不分區任期兩年的協議。

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