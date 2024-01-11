拒中企募款助選 小歐盟籲檢調追查

小歐盟昨舉行記者會，指接獲中國企業邀請，願提供募款助選，呼籲檢調追查。（記者廖振輝攝）

2024/01/11 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕大選進入倒數，中國更加強介選力道。小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）昨日舉行記者會，指去年十二月接獲中國企業負責人邀請，願提供選戰策略及募款企劃，協助小歐盟取得三％選票，以獲得政黨補助款，換取小歐盟支持擁護台海兩岸和平的訴求。對此，小歐盟予以拒絕，並呼籲檢調追查是否為中國介選手法。

依據「政黨法」，主管機關對於最近一次全國不分區及僑居國外國民立委選舉得票率達三％以上政黨，每年每票補助五十元，至該屆立委任期屆滿為止。

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小歐盟代理黨召集人林詩涵表示，去年十二月四日，小歐盟收到來自署名中國企業負責人的信函，表明願提供選舉策略及募款企劃，協助小歐盟取得三％選票，以獲得政黨補助款，換取小歐盟支持擁護台海兩岸和平的訴求。

林詩涵指出，由於對方所提的策略方向與小歐盟堅守的核心理念不同，也引發中方介選疑慮，因此於去年十二月六日婉拒，並已撥打反介選通報；但對方在十二月十九日再度來信，提供雙方合作計畫書及協議書，小歐盟在今年初已通報警方等相關單位。

林詩涵說，從往返信件來看，對方非常了解台灣的選舉過程及制度，對方也表明將提供前往中國的機票、住宿等誘因，如果沒有民主意識及主權意識，這樣的誘因充滿吸引力，檢調及國安單位應審慎因應。

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