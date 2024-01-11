日前首相麻生︰台海掀戰火 日也須作戰

日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎。（美聯社檔案照）

2024/01/11 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎八日警告，中國對台灣的主權主張，「肯定將構成日本的生存危機」，若台海爆發衝突，東京必須作戰，救出在台灣的日本僑民。中國駐日本大使館發言人對麻生的談話，表示「強烈不滿、堅決反對」，聲稱台灣問題純屬中國內政。

「救出在台僑民」

自由亞洲電台（RFA）和中央社引述日本朝日新聞報導，麻生八日在福岡縣直方市舉行的國政報告會上談到台海局勢時說，「現在台海緊張情勢正在升高」，「在台灣正式登錄的日本人就有兩萬零四百人…如果台灣發生事態，而且演變成戰爭，我們必須救出在台灣的日本人」。

請繼續往下閱讀...

曾在二○○八年到○九年擔任首相的麻生說，「現在情勢不同於以往」，「我們將在台海作戰，動用潛艦和戰艦等。台灣發生緊急事態，無疑是日本的存立危機事態」。

日本二○一五年通過安全保障法制時，新增「存立危機事態」，即若日本未遭到直接攻擊，而是美國等與日本關係密切的他國遭武力攻擊時，日本政府也可判斷是否符合「威脅到我國存立」、「國民生命與自由從根本被顛覆」，若滿足一定要件，即可行使部分集體自衛權。

自由亞洲電台指出，麻生在二○二一年擔任副首相時，也曾說台灣有事是危及日本存亡的「存立危機事態」，日本和美國都有必要介入，共同保衛台灣。

麻生九日訪問華府，與白宮印太事務協調官坎貝爾會面，兩人確認加強美日同盟關係，並加速協調日本首相岸田文雄預定三月上旬訪美事宜。

共同社報導，麻生和坎貝爾都表示，岸田這趟訪美成功，攸關「持續發展非常牢固的美日同盟」。麻生和坎貝爾也就即將大選的台灣局勢交換意見，並一致認為，為了因應北韓威脅，加強美、日和南韓三國合作不可或缺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法