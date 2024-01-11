深耕三峽 游錫堃力挺吳琪銘連任

立委候選人李坤城（左）努力接棒現任立委余天（右），二人一同車掃拜票。（記者闕敬倫攝）

2024/01/11 05:30

蘇巧慧、郭昱晴互相拉抬車掃 何博文呼籲「搶救」家鄉 黃捷陪吳崢拜票

〔記者翁聿煌、闕敬倫、俞肇福／新北報導〕選戰倒數計時，立法院長游錫堃昨天陪同新北市立委第十選區民進黨候選人吳琪銘到三峽區掃街，獲得許多民眾的熱情支持；吳琪銘表示，很多人都擔心他的選情緊繃，紛紛主動送暖表達支持，他相信能衝出好成績。

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游錫堃推薦吳琪銘來自基層、一步一腳印為民眾的權益打拚，擔任過內政委員會的召集委員、黨團書記長、獲得公督盟肯定為優秀立委，在立法院表現傑出，也是土城、三峽區認真的立委，爭取長福橋改建、三鶯大橋通車、共飲翡翠水、土城司法園區等，爭取選區的建設不遺餘力。

立委第五選區的民進黨候選人蘇巧慧，昨天與同黨不分區立委被提名人郭昱晴在鶯歌區車隊掃街；郭昱晴推薦蘇巧慧認真做事，也呼籲政黨票投給民進黨，勿讓國民黨不分區立委第一名的韓國瑜成為未來的立法院長。

第一選區民進黨立委候選人何博文加強車隊掃街、路口拜票，他呼籲選民「搶救」家鄉，從選戰開打以來，他不斷向對手提出各項公共政策議題的質疑，請求選民去思考「這一票，我們將對未來作出什麼選擇」。

李坤城接棒 余天盼選民全力支持

第三選區民進黨立委候選人李坤城爭取接棒現任立委余天，余天表示，希望選民把對他的支持全部轉移給李坤城；李坤城說，對手分化三重人的團結，已掌握一些抹黑情資、證據，將提告。

綠營的中和區立委候選人吳崢，力拚接棒現任立委江永昌，連日來獲得蔡英文總統、總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴數度輔選，在地的市議員張維倩、張嘉玲也陪同吳崢到傳統市場拜票；昨天由同黨籍的高雄市立委候選人黃捷陪同車隊掃街，下午由立委林昶佐接力輔選，努力爭取選票。

賴品妤金龍市場拜票 籲守護台灣

民進黨第十二選區立委候選人賴品妤，昨天也和立委候選人黃捷一起在汐止區金龍市場拜票，爭取攤商與民眾的支持，兩人向年輕朋友喊話，一定要去投票守護台灣的未來。

2024立委選舉

立法院長游錫堃（左）陪同立委吳琪銘（右）在三峽掃街拜票，受到民眾熱情回應。 （記者翁聿煌攝）

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