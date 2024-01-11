《選戰小兵》台德混血柯睿恩 助選體驗大選氛圍

台德混血的柯睿恩長年在國外生活，此次大選特地返台感受與德國很不一樣的選舉氛圍。（記者甘孟霖攝）

2024/01/11 05:30

記者甘孟霖／專題報導

尋求連任的民進黨台北市第一選區立委候選人吳思瑤常在路口開講、掃街，一旁的競選團隊成員也賣力向民眾打招呼、發放文宣，其中台德混血的柯睿恩有著西方臉孔，特別顯眼。柯睿恩在國外成長，甫自大學畢業的她因緣際會來到吳思瑤團隊，感受台灣政治跟國外很不一樣的氛圍，她說，在台灣雖然也會碰上很多不一樣的聲音，但多數選民都很理性接受不同意見，這也是民主的真諦。

柯睿恩的媽媽是台灣人，爸爸是德國人，她在德國出生後不久便舉家搬回台灣，五歲又隨家人搬到國外，陸續在上海、馬來西亞等地生活，大學時柯睿恩再回德國就讀政治系，主攻研究台灣與中國兩岸關係，去年畢業後，她決定返台學習中文，親身感受四年一度的總統大選氛圍。

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柯睿恩回台後第一個投履歷的對象就是吳思瑤，幸運馬上被錄用，談到台灣選舉氛圍，她直言跟德國很不一樣，台灣人對選舉相當熱中，候選人會親自到市場、街頭開講、發文宣，選舉活動像是嘉年華一樣熱鬧，但在德國就很難在路上或是活動中看到政治人物，通常只能透過電視、網路看到他們；她也提到，台灣還有很多競選周邊小物，也是德國看不到的，是很有趣的一環。

她說，選戰過程除了感受到台灣人熱情又溫暖的一面，也會碰上一些反對的聲音，不過她感覺在台灣正反意見的衝突，比較不像在德國大學校園中那樣衝突、具批判性，台灣雖有很多不一樣的聲音，但對不同立場的人，大家多是保持理性、尊重的態度，她覺得這非常好。

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