台中》盧扮母雞 與顏寬恒、蔡壁如合體

台中市長盧秀燕（右）昨陪同顏寬恒在霧峰進行車隊掃街。（記者陳建志攝）

2024/01/11 05:30

〔記者張軒哲、陳建志、黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕扮演最強母雞，昨天一早先後陪同國民黨二選區候選人顏寬恒與民眾黨一選區候選人蔡壁如車隊掃街催票，盧秀燕強調，經過上次立委選舉和補選，民眾已了解選立委，一定要選找得到、肯做事、有經驗的立委，她可以感受到，這次民眾看到顏寬恒的眼神、握手的熱度是不一樣的。

台中第二選區民進黨林靜儀和國民黨顏寬恒陷入激戰，盧秀燕昨陪同顏寬恒在霧峰車隊掃街時說，她選前特別把最後寶貴的時間，保留給顏寬恒掃街，立委一定要選找得到、看得到、肯做事情、有經驗的立委，那就是顏寬恒。

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盧秀燕隨後到清水區紫雲巖參拜，陪同蔡壁如在海線車隊掃街，她強調人民可以思考，選擇敢替人民說話的立委，全力推薦蔡壁如。

昨天盧秀燕至南區忠明南路與美村南路口，陪同黨第六選區候選人羅廷瑋在街頭催票，就在盧秀燕抵達前十多分鐘，羅廷瑋對手、民進黨候選人江肇國車隊，剛好行經美村南路口，雙方陣營互喊口號，也讓選前氣氛更顯得緊繃。

另外，盧秀燕也針對中國發射衛星，國防部發布國家警報的議題，抨擊執政黨處理國安議題不夠謹慎、能力不夠，她認為此爭議會促使選民，選擇更穩健的侯友宜。

2024立委選舉

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