鼓勵返鄉投票 墾丁民宿推零元入住

墾丁民宿推「投票日零元入住」 。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/10 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕週六就是總統立委大選，地處偏遠的恆春半島業者，為了鼓勵旅外遊子踴躍返鄉投票，有民宿推出免費入住的「投票日專案」，希望鼓勵年輕人返鄉投票有地方住，也邀請當地業者共同響應。

「我們希望能為台灣民主盡一份心力，給外頭打拚回鄉投票的遊子，提供一張舒適的床！」從小在恆春長大的李姓業者說，今年藍綠白選戰激烈，有些中生代居民認為政治令人厭倦，尤其恆春半島旅外打拚的遊子多，交通不便狀況下，回鄉一趟得花上近半天時間，傳出想放棄神聖投票權力，他特別提供房間讓遊子回鄉投票並供應早餐，是回饋故鄉及台灣民主的方式。

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推出這項罕見的「投票優惠」，李姓業者表示，四年前總統選舉就曾有遊子提出需求，他當時就利用政府秋冬補助，讓遊子零元入住，這次選戰更關係到台灣未來走向，決定投票當天的一月十三日一晚，提供十間平日售價超過三千元左右的面海雙人、四人房型，只是是恆春、滿州、車城、牡丹的鄉親都可以使用。

一名旅外返鄉投票的居民顏小胖說，「冷漠不關心就是接受」，許多偏鄉中生代在外地工作，即便投票日放假也寧可外出旅遊、玩樂，不願意回故鄉投下神聖一票。

他說，如果關心國際情勢，就知道這一次投票對台灣多重要，很感動有民宿推免費住宿鼓勵遊子返鄉投票，希望更多業者及民眾一起發出聲音，讓更多人願意返鄉投票。

2024總統大選

2024立委選舉

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