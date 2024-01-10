力挺徐富癸 鄭文燦︰屏南建設不停歇

行政院副院長鄭文燦（前排右二）昨天下午到屏南助選，為民進黨第二選區候選人徐富癸（前排右一）站台。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/10 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕行政院副院長鄭文燦昨天下午到屏南助選，為民進黨第二選區候選人徐富癸站台，兩人都對中國發射衛星飛越台灣南端譴責，強調絕不接受中國的恫嚇介選。也重申對屏南地區的建設不停歇，至於無黨籍候選人蘇孟淳陣營則持續掃街，未針對此議題對外發表評論。

兩人同聲譴責中國發射衛星介選

中國衛星飛越警報引起熱議，徐富癸指出，距離台灣大選投票倒數四天，衷心希望中國這舉動不是企圖恫嚇，為特定的總統候選人、政黨「拉票」。尤其現在全世界都關注台海安全，台灣人民看到香港從國際金融中心到現在的沒落，及香港人的出走，相信維護和平是共同主張，不接受中國恫嚇介選。至於蘇孟淳陣營則未對外發表評論。

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南下為徐富癸站台的鄭文燦，在枋寮及恆春助選時表示，台灣每次遇到考驗，南台灣的鄉親都是民進黨很大的靠山，屏東贏多一點、建設多一點、讓徐富癸講話大聲一點，周春米力量大一點，讓台灣尾帶領台灣頭。

籲屏東扮演贏得勝選的重要角色

鄭文燦指出，屏鵝公路已經改善完成，屏南快速道路更要準備興建，從潮州到枋寮、枋寮到恆春，可行性報告現在最後階段要核定，他會讓大家儘快聽到好消息，以後大家快快到恆春、慢慢地玩、好好漫遊在屏南。

對於賴清德的選情，鄭文燦則提到目前擔任賴清德全國競選總幹事的前屏東縣長潘孟安，他說，潘孟安現在要顧全台灣，屏東不要再讓他掛心，屏東要扮演一個贏得勝選的重要角色，撐住這次的大選。

而場子中最令人感動的，就是枋寮出生的芒果歌王楊哲主動到場力挺，在現場演唱《穩贏》獻給徐富癸。

楊哲表示，國民兩黨都有很多朋友，通常都唱一唱就走，不宜講話表態，但自己是來還人情，因為徐富癸還沒擔任公職時就相識，當時有服務案件找上徐富癸協助，非常感恩徐當時義不容辭的幫忙，讓他決定留在台上多說幾句，希望能把徐富癸送進立法院。

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