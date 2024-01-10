赴中接受招待 宜縣里長、農漁會代表逾百人被傳喚

2024/01/10 05:30

〔記者江志雄、蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣傳出里長、農會、漁會會員代表、社團人士，去年底赴中國旅遊接受落地招待，被質疑中方介選手段，宜蘭地檢署檢察官昨天指揮辦案人員兵分多路，傳喚當事人到案說明，據了解，調查對象有四到五個旅行團，人數超過百人。

檢察官昨指揮宜蘭縣調站、警方、移民署等單位前往縣內各地帶回相關人員偵訊；去年底宜蘭縣有不少人組團飛往中國南京、北京、上海、常州、福州等地接受落地招待，由於出遊時間點接近台灣總統及立委選舉，檢方將釐清中方接待人員是否指示他們支持特定政黨候選人？

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被傳喚的旅行團有四到五團，人數超過百人，各團體參與梯次不同，行程有五天也有六天。辦案人員問完筆錄後，將他們移送宜蘭地檢署複訊，多名當事人對此頗有微詞，不希望單純旅遊行程泛政治化。

一名男子表示，早上七點就配合調查到現在，真的很無奈；另名男子原想發表看法，被一旁人員以尚在偵查為由制止，男子攤手僅表示「配合調查」。配合應訊的一名女子表示，一整天下來很累，很困擾，但問及何時去哪旅遊？她不願說明。

一名男子結束應訊後說，往年都有類似出遊，這次卻被傳喚應訊一整天，很困擾，兩岸免不了交流，去到人家那邊當然會說一家親，怎麼可能喊台灣獨立，又不是要去吵架，台灣要統一還獨立？這是政治人物處理的事。

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