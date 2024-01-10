吳怡農相挺 吳沛憶批鍾小平「不服務」

立委候選人吳沛憶（左）昨由吳怡農（右）陪同車隊掃街，吳希望選民給年輕世代候選人一個機會。（記者陳奕劭攝）

2024/01/10 05:30

〔記者陳奕劭、陳冠甫／台北報導〕台北市立委第五選區（中正、萬華）「雙帥對決」！民進黨候選人吳沛憶昨由壯闊台灣聯盟理事長吳怡農陪同車隊掃街；國民黨在「朱立倫有點『抓狂』」後，台北市長蔣萬安昨陪鍾小平拜票，市黨部主委黃呂錦茹也現身，展現團結。吳沛憶對此表示，鍾小平平常不質詢、不服務，到選舉才找蔣萬安陪打籃球，市民的眼睛是雪亮的，最重視候選人本身的表現。

吳沛憶昨下午先與內政部長林右昌到台灣省城隍廟參香，下午又與吳怡農從中央黨部出發掃街；吳怡農表示，民進黨在台北市本來就非優勢，必須要非常努力，相信選民都有看見吳沛憶的努力跟問政表現，願意給年輕世代候選人一個機會。

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鍾小平由蔣萬安陪同到雙和市場拜票後掃街，黃呂錦茹突然現身，讓鍾小平連聲感謝；黃呂錦茹表示對選情有信心，但鍾小平還要繼續努力，她今天與蔣萬安都到場，表示國民黨充分支持鍾小平。蔣萬安也說，集中選票全力支持。

鍾小平說，民進黨接連找那麼多人到中正、萬華，讓「我們主席朱立倫有點『抓狂』」，這幾天包括朱立倫、韓國瑜都會來萬華。

吳沛憶表示她在地努力耕耘、問政質詢率百分百，鍾小平平常不質詢、不服務，到選舉前才找蔣萬安陪他打籃球，市民眼睛是雪亮的，候選人本身表現才是選民最重視的。

2024立委選舉

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