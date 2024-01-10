謝家白宮前 中研院士朱敬一推薦吳音寧

學術界前進「謝家白宮」，力挺吳音寧。（記者顏宏駿攝）

2024/01/10 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中研院士朱敬一昨帶領多位學者到彰化縣輔選民進黨立委候選人吳音寧，並選在其對手家族的豪宅對面開快閃演講會。朱敬一說，她從「反中科搶水」運動認識吳音寧，多年的觀察，認為她是正直、勇敢、樸實又有教養的人，因此向彰化鄉親推薦，吳音寧是一個好的立委人選。

朱敬一站在佔地六百坪的「謝家白宮」前推薦吳音寧，他說，彰化需要翻轉、改變，原因就在於「我身後這棟豪宅」，要有人來翻轉這個選區，那個人就是吳音寧，她具有多項特質，值得託付。

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他說，十一年前他擔任國科會主委就認識吳音寧，當時她為了二林中科園區用水問題跟國科會協商，這樣為農民用水挺身而出，非為私利，可見是正直的人，且她出身平凡的家庭，不像對手可以蓋起大豪宅，因此可以向彰化鄉親推薦吳音寧。

國立屏東大學社會發展系副教授邱毓斌表示，台灣的「地方派系」是最難打破的保守勢力，過去強調「地方服務」，可以應付選民需求，但目前面臨少子化、老年化的危機，農業如何轉型？老人如何安置安養？都需要專業的立委加入立法，吳音寧若當選立委，都可以提供專業的意見和資源。

2024立委選舉

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