台中》車掃催票 蕭美琴力挺蔡其昌、林靜儀、何欣純
〔記者黃旭磊、蔡淑媛、張軒哲、歐素美、陳建志／台中報導〕台中市立委各選區昨天激烈交戰，包括民進黨副總統候選人蕭美琴、總統府秘書長林佳龍與不分區立委候選人王義川都來助選，二選區民進黨立委候選人林靜儀更是批評國民黨對手顏寬恒，是玩金錢、賣土地的「債地立委」，顏則未回應債務議題。
蕭對韓國瑜礦工言論 覺得非常遺憾
蕭美琴昨天先後至大甲、清水、沙鹿及太平等區，與民進黨立委候選人蔡其昌、林靜儀、何欣純車隊掃街拜票，沿途風大，林靜儀特別送上「貓爪」手套防寒；媒體記者詢問，國民黨不分區立委候選人韓國瑜稱「礦工的小孩怎麼能當上中華民國的副總統？」，蕭美琴答稱，這些含有歧視性之語，她覺得非常遺憾，她會繼續努力讓台灣更好，不管是什麼樣的背景，在台灣都有成功的機會。
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顏有上億周轉金 林質疑他財產不少
針對顏寬恒在立委候選人財產申報中，查出有上億元周轉金借款及房貸；林靜儀質疑，有那麼多的財產，才有辦法拿到那麼多的周轉金，顏寬恒很愛說他是在地的立委或在地人，她認為顏只是會玩金錢、賣土地的「債地立委」；顏寬恒則未回應債務議題。
「川流不息」王義川陪莊競程拜票
王義川發起「川流不息民主前行」全台車隊掃街，昨天陪同同黨第五選區候選人莊競程的車隊拜票；王義川質疑國民黨候選人黃健豪躲教召，他也抨擊盧秀燕撲天蓋地輔選子弟兵，呼籲選民全力搶救莊競程。
林佳龍陪同第三選區立委候選人謝子涵，在神岡展開車隊掃街，謝子涵化身為小恐龍祝福選民「萬物興龍」；林佳龍則是向潭雅神后選民保證，面對高齡少子化，最重要是讓年輕人返鄉工作，謝子涵是最佳選擇。
台中第七選區候選人何欣純昨晚由蕭美琴陪同，於太平等區進行車隊掃街，蕭美琴表示，特別到台中，與過去長期在立法院戰友、好姊妹互相加油、打氣，她也稱讚何欣純扎實經營基層，是非常用心的立委。