雲嘉造勢 分進合擊》 賴喊國會過半 國家前進更有力

民進黨昨晚在嘉市辦造勢活動，大批支持者手揮標語到場力挺，高喊凍蒜，氣氛熱烈。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/10 05:30

〔記者黃淑莉、林旻臻、蔡宗勳／綜合報導〕二○二四大選三天後見真章，民進黨總統候選人賴清德、總統蔡英文趕往雲林「山海大造勢」衝票，拉抬立委候選人劉建國、蘇治芬聲勢；副總統候選人蕭美琴則前進嘉義市，為立委候選人王美惠贊聲，呼籲一定要守住嘉市這一席，讓國家進步腳步能繼續贏。

民進黨雲林縣選前最大規模造勢活動，昨晚分別在斗六縣立體育館及虎尾拜五夜市舉行，其中斗六場湧入近七千名支持者、虎尾場湧入逾二萬人力挺。

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賴清德昨天下午與第一選區立委候選人蘇治芬在虎尾車掃，結束後立即驅車趕到斗六與第二選區立委候選人劉建國在斗六掃街，沿途都有支持者在路邊搖旗高喊賴清德凍蒜。

賴清德在斗六造勢晚會重申，當選後要用「民主力量」、「國家朝野」、「民主陣營」三個團結帶領台灣向前。

賴指出，總統、副總統是掌控方向盤的駕駛與副駕駛，立法院是引擎，立委民進黨過半、支持民主進步的人數夠，引擎才夠力，他跟蕭美琴已經準備好，距離投票只剩不到一百小時，大家不能鬆懈。

賴清德昨晚在總統蔡英文及立委蘇治芬陪同下，在虎尾舉辦造勢晚會。蔡英文說，過去七年多，台灣走在對的路上，大家已經看到她將車鑰匙交給賴清德、蕭美琴，台灣這台車要走得穩、走得遠，只有賴蕭配掌握方向盤還不夠，要有好的引擎，就像立法院，所以雲林兩席立委蘇治芬、劉建國要雙雙連任，不分區也要有最多人進入立法院，讓民進黨國會過半，國家前進更有力。

蕭疾呼守住嘉市這一席

蕭美琴昨晚則是分進合擊，出席嘉義市「美德站出來、嘉義逗陣拚」造勢晚會，逾兩千人到場力挺。

蕭美琴肯定尋求連任的黨籍立委候選人王美惠是優秀立委，呼籲一定要守住嘉市這一席，讓國家進步腳步能繼續贏，讓嘉市人民有靠山，有最強的戰將。

現場資深媒體人廖筱君問蕭美琴，「有人說民進黨引戰，會帶來戰爭？」蕭表示，現在所有的緊張，其實來源都是中國共產黨，且看到現場有支持者舉牌「我們是克服困難的一群人」，事實上台灣的歷史就是這樣，支持者是讓世界上架台灣，因每一個人都在參與台灣成功的故事。

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