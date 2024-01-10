國際記者會》蕭：與國際友人深化合作

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨召開國際記者會，接受外國媒體提問。（取自臉書）

2024/01/10 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨召開選前國際記者會，外媒關切曾任駐美代表的蕭美琴未來如何處理與各國的雙向合作？她強調，副總統是備位元首、任務以總統授權為主，賴和她會持續壯大台灣經貿、國防等實力，並與國際友人深化合作，讓台灣持續在全球經濟及供應鏈扮演關鍵角色，維持強盛競爭力，確保台海穩定，接軌國際。

維持強盛競爭力 確保台海穩定

蕭美琴指出，她提出「戰貓外交」構想，與美方建構共同的利益與價值，包括對民主自由的堅持、對區域和平穩定和繁榮的共同利益，並謹慎地平衡在美國朝野兩黨之間，讓他們不分黨派全力支持台灣。

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蕭強調，台灣對政治體制、兩岸關係有許多不同觀點，但維持現狀已成為國際社會對我們的期待，也是兩岸對國際社會、區域穩定需共同承擔的責任，未來他們會延續蔡總統負責任且獲國際信任、支持的路徑，持續發展對外關係，確保台海穩定及對外關係持續發展的穩定性。

對於台灣與澳洲的雙向合作，蕭美琴表示，雖不同於美國有「台灣關係法」做為強勁雙邊關係基礎，台、澳仍有很多發展空間，包括已經建構的GCTF全球合作交流架構，除了台灣和美國，澳大利亞、日本已經是正式的夥伴，來搭建讓台灣有意義參與、貢獻國際社會的平台，相信澳、台都主張維持一個以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的穩定。

蕭說，和平要靠實力，台灣希望壯大包含經貿、國防等方面的實力，並持續深化與各方國際友人共同合作的空間，台灣與澳洲共同面對假訊息侵擾、被威權國家運用經貿籌碼政治性脅迫，更需要深化合作。台灣對歐洲、日本等其他國家也是一樣，都希望深化貿易及夥伴關係，合作領域包含賴清德提到的氣候變遷、能源轉型及能源安全、科技發展，以及全球性傳染病防治等。

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