國際記者會》賴：和平不是靠侵略者的善意

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨召開國際記者會，接受外國媒體提問。（記者陳昀攝）

2024/01/10 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕德國之聲（DW）記者昨在民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴國際記者會詢及，國民黨前總統馬英九認為（中國）大陸「太大、太強」，台灣如何提升自我防衛都不會贏，不應以軍事手段應對兩岸局勢；賴清德回應，和平是唯一的選項，但要靠實力、不是靠侵略者的善意，馬八年任內接受九二共識，將國防擺在次要、荒廢國安，還曾領軍阻擋台灣軍購案，由此可知在野黨主張的國家方向，和他與蕭美琴截然不同。

馬任內荒廢國安 還曾阻擋軍購

被問到中國本週在東海實彈演習是不是介選？賴清德回應，中國每次都會介入台灣大選，但這次最嚴重，文攻武嚇、經濟手段、認知作戰、假消息、威脅利誘等，無所不用其極，這次也明顯運用「戰爭與和平」企圖建立親中政權，相信台灣人民會意識到中國的企圖，用手中神聖的選票、發揮民主的力量，阻止中國介入。如果中國指定誰、支持誰那誰就當選的話，台灣的民主將蕩然無存，那就不是在選總統而是在選特首了，與香港一樣。

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德國之聲記者指出，對馬英九而言，威懾的重要性似乎次於對話和降溫，並引述馬前一日接受其訪問的發言：「無論你如何提升自我防衛，永遠不能與（中國）大陸交戰，你永遠不能贏，他們太大、比我們強大得多，我們應該使用非軍事手段減緩緊張態勢」。記者詢問賴是否同意？

在野黨國家方向 與我們不同

賴清德回應，馬英九的回答與其過去在社會傳達的訊息相差不大，馬在總統任內接受九二共識，把國防、國安的工作擺在次要的地位，也因此荒廢我們的國安力量；此外，民進黨第一次執政時，馬是國民黨主席，就是他領軍阻擋台灣的軍購案，由此種種可以看出，在國家的方向上，賴清德、蕭美琴主張的國家方向，與在野黨國民黨所主張的國家方向是不同的。

賴清德表示，他和蕭美琴會延續蔡總統的兩岸政策，和平是唯一的選項，但接受「一個中國」原則不是真和平，沒有主權的和平就與香港一樣是假和平，所以我們主張建立威懾力量、強化國防，包括軍事採購、強化國防自主、與國際交流合作，表達台灣保衛自己國家的決心，也不斷強化經濟實力，同時與國際社會加強合作，與民主陣營肩並肩共同發揮威懾力量，「追求和平是靠實力，不是靠侵略者的善意，侵略者的善意是靠不住的，過往西藏、新疆，或現在的香港，都是很好的例子」。

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