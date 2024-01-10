帶里長統戰遊 高雄某商圈理事長起訴

高雄某商圈發展協會王姓理事長涉反滲透法被檢方起訴。（翻攝王姓理事長臉書）

2024/01/10 05:30

〔記者黃佳琳、林嘉東／綜合報導〕檢方偵辦各地中國介選觸犯反滲透法案件又有進展，從事旅遊業、高雄某商圈發展協會王姓理事長，被檢調查出去年七月以「高雄基層交流參訪團」名義，帶三名里長及親友前往北京旅遊，全程不但被國台辦招待，還接受統戰思想，雄檢偵結後依反滲透法起訴王男。

率12里長接受落地招待 基隆里長起訴

基隆地檢署偵辦基隆市信義區孝岡里長吳石金招攬十二名里長赴中國接受中國山東省煙台市台辦落地招待，行程中藉餐會請里長於總統副總統大選支持某特定總統候選人，基隆地檢署昨依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪嫌將吳起訴。

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高雄檢方指出，王姓男子是高雄三民區某商圈發展協會理事長，並經營旅行社，他受北京豐台區台灣事務辦事處主任委託，由中方出資籌組落地招待團，邀集到包含三名里長在內共十七人參加，全程六日均為落地招待，團員只需自行負擔機票，王男另可抽取每人約一千元不等的利潤。且多次向團員宣傳「兩岸一家親」或附和「下架某政黨」的理念。

基隆檢方指出，吳石金不僅招攬里民到中國接受招待，協助境外勢力介選，去年十月間還假藉替兒子慶生為由辦桌，替基隆市某立委候選人助選；檢方認定，吳藉此免費餐會，拉攏赴宴里民投票支持該立委候選人，另涉犯公職人員選舉罷免法對於有投票權之人行求不正利益罪。

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