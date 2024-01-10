輔選小雞 侯友宜：創造永續繁榮道路

國民黨總統候選人侯友宜昨舉行記者會，繼續要求民進黨對手賴清德對「廢死」議題表態。 （記者羅沛德攝）

2024/01/10 05:30

〔記者董冠怡、施曉光、蔡思培／綜合報導〕國民黨總統候選人侯友宜昨天與新北市立委第一選區的黨籍候選人洪孟楷共同造勢，侯表示，讓台灣安全、年輕人看見希望、創造永續繁榮就是他要走的道路；侯也舉行記者會，繼續要求民進黨對手賴清德對「廢死」議題表態。

繼續隔空叫陣 促賴對「廢死」表態

侯友宜昨到林口區的竹林山觀音寺參拜，受訪表示，他向觀音佛祖祈求兩岸穩定、台灣經濟布局全球，跟全世界做生意，甚至往印太地區發展，年輕人面臨低薪、高房價與高物價等問題，他主張政府要為企業減稅、企業要幫勞工大幅度加薪、零歲至六歲國家養及六歲至十二歲由國家照顧、經濟弱勢家庭的大學生免學費、學貸免利息，一步一步做到位，照顧年輕人。

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他指出，台灣安全、年輕人的希望、如何創造永續繁榮，就是他要走的路，當選後會兌現各項政見，以在新北市努力打拚的精神、魄力和執行力，帶領國家向前走。

國民黨多名立委候選人八日成立「反廢死正義大聯盟」，侯友宜昨也響應簽署「反廢死實現正義公約」，更與先前表態挺侯、反廢死的台北市永康商圈理事長李慶隆同台，李在活動中突然拿起麥克風提醒侯友宜，當選總統以後千萬不要兼任黨主席，侯笑著尷尬點頭。

侯昨也舉行「死囚廢死，毒犯減刑，重犯縱放？賴清德要繼續護惡懲善嗎？」記者會，再度質問賴清德到底是主張廢死還是反對廢死？要不要修改民進黨黨綱的廢死主張？

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