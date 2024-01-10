促郭台銘表態 趙少康：要做英雄還是狗熊？

國民黨副總統候選人趙少康昨向鴻海創辦人郭台銘喊話，請郭董趕快在選前表態，「你到底要做英雄、梟雄還是狗熊？」圖為趙少康昨出席中華民國婦女會總會第八屆第一次會員代表大會，致詞時再次強調民進黨執政恐將帶來戰爭，請選民支持侯康配。（記者林正坤攝）

2024/01/10 05:30

〔記者闕敬倫、林欣漢、葛祐豪、吳俊鋒／綜合報導〕大選最後三天，國民黨副總統候選人趙少康昨向鴻海創辦人郭台銘喊話，請郭董趕快在選前表態，「你到底要做英雄、梟雄，還是狗熊」？趙並批評民眾黨總統候選人柯文哲「很不穩定」，不適合做國家領導人，但仍有長處可以為聯合政府效力。

爭取郭台銘站台？

柯：真朋友不會勉強別人

郭台銘後援會「老虎軍團」團長黃筱棻前晚幫柯文哲站台。是否爭取郭站台？柯文哲受訪表示，如果對方願意更好，但真正的朋友，就要能理解其難處，不該去勉強。柯妻陳佩琪批評，國民黨近日操作棄保是不道德行為，還情勒郭台銘。

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趙少康昨天到新北市參訪安得烈食物銀行，並到台北出席婦女會活動。媒體詢問趙，郭台銘會不會支持國民黨「侯趙配」？對郭董的後援會「老虎軍團」已表態支持柯文哲有何看法？

趙表示，郭台銘的後援會有一大堆，哪個後援會到底代表誰？快投票了，他鼓勵郭趕快表態，「你到底要做英雄、梟雄，還是狗熊？就在這幾天，歷史會給予定位」。

批柯不適合做國家領導人

趙：但可以效力聯合政府

有關國民黨籍台中市長盧秀燕表態「不會當閣揆」，趙少康指出，還沒有當選，不會討論閣揆人選，但他跟侯友宜都宣布過，當選正、副總統後將邀請柯文哲、郭台銘一起討論內閣的人事，包括行政院長、副院長都可以討論，優秀人士、跨黨派人士都會考慮。

趙少康表示，柯文哲的個性很特別，當了八年台北市長就撤換了一一三位局處首長，用人不穩定，柯自己也很不穩定，雖然不適合做國家領導人，但未來在聯合政府倒可以有一定的貢獻。

陳佩琪昨在高雄菜市場拜票，受訪表示，柯文哲很早就講過，政黨有自己的主體性，「選戰最後一週操作棄保，我覺得是不道德的行為」，常常就是情緒勒索說「某一個人要去幫他們站台，不然你就是什麼什麼」，柯文哲說他不想被騙第二次，但有一個台灣首富名人（指郭台銘）說他已經被騙好幾次了。

民眾黨總統候選人柯文哲妻子陳佩琪（中）昨扮演柯的分身，一早現身高雄左營哈囉市場拜票。（記者葛祐豪攝）

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