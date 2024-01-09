陳建仁挺吳音寧 翻轉40年家族政治

世界台灣人大會成員幫吳音寧（前左二）加油打氣，遇行政院長陳建仁（前左三）前來輔選。（記者顏宏駿攝）

2024/01/09 05:30

肯定陳素月為彰化爭取很多建設跟經費 老農津貼提高到8000元

〔記者顏宏駿、陳冠備／彰化報導〕距離投票日愈來愈近，行政院長陳建仁昨天到彰化縣，陪同民進黨立委候選人吳音寧、陳素月掃街拜票，並舉辦選民座談。陳建仁表示，彰化縣若要「翻轉」，要從吳音寧開始，因為這個選區四十年來都由同一家族把持，吳音寧是相當出色的人選，了解地方、了解農民又有理想，值得大家來支持。

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陳建仁說，選對的人，走對的路很重要，假使四年前換成是韓國瑜當選、國民黨過半，台灣的命運一定跟中國一樣，每天搞「封城」、「普篩」，經濟被封城重創而慘不忍睹、民怨沸騰。所以選對的人、做對的事，非常重要。

另外，陳建仁也肯定陳素月為彰化爭取很多建設跟經費，並替老農津貼爭取提高到八千元，拜託彰化鄉親一定要讓陳素月繼續連任，繼續為彰化爭取福利。

陳建仁表示，陳素月是很認真、很「骨力」的立法委員，任內解決員林基督教醫院周圍一帶淹水問題，也主張提高老農津貼至八千元，是一位肯照顧彰化又照顧農民的好立委，所以一定要讓她連任，為彰化爭取福利。

陳建仁並表示，此次選舉，大家要「選對的人」，正副總統票投給賴清德、蕭美琴，而在立委選舉方面，民進黨在國會一定要過半，大家也要把政黨票投民進黨，懇請鄉親要幫忙催票、拉票、票票入匭，一票都不能少，要顧好台灣主權，讓未來仍能有自由民主的生活。

王惠美陪謝衣鳯 車隊拜票

彰化縣第三選區國民黨立委候選人謝衣鳯，昨天則在縣長王惠美的陪同下在埔心、溪湖車隊掃街拜票。謝衣鳯指出，她受到對手無情的抹黑、攻擊，希望大家不要受耳語干擾，像過去一樣力挺她，為鄉親服務。王惠美特別把「強棒」交給謝衣鳯，盼她能強棒出擊。

2024立委選舉

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