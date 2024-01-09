賴海外後援會 蘇姿丰之父等600多人返台催票

海外賴清德後援總會五大洲四十三國一一六個後援會開記者會，包括榮譽召集人蔡仁泰、總召集人樊豐忠、執行長莊振輝、AMD董事長蘇姿丰之父蘇春槐等返台催票。（賴清德競總提供）

2024/01/09 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕選戰進入最後倒數，海外賴清德後援總會昨號召五大洲四十三國一一六個後援會開記者會，包括榮譽召集人蔡仁泰、總召集人樊豐忠、執行長莊振輝、AMD董事長蘇姿丰之父蘇春槐等六百多位海外鄉親返台，為民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴催票，力挺唯一守護台灣主權的「賴蕭配」；逾千位海外鄉親發表共同聲明指出，國民黨政策親共、民眾黨主權立場不定，不能把台灣前途交給他們。

樊豐忠表示，這場選舉非常關鍵，中國國家主席習近平有無比的獨裁權力，更有侵略周遭國家的野心，此時誰當總統、哪個政黨領導國家變得格外重要。蔡仁泰也說，在野黨鼓吹台海緊張情勢是民進黨引起，但全世界都知道中國是加害者、台灣是受害者，在野黨檢討受害者令人難以理解，他已經九十一歲，特別從美國返台，就是要拜託大家選擇唯一守護主權的賴清德、蕭美琴。

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美西信賴之友會召集人林榮松表示，他們在美國拜訪無數國會議員、傳達台灣人民的心聲，讓美國在台灣需要時願意捍衛台灣；法國媒體也稱許蔡英文執政團隊近乎完美，台灣健保、防疫比國外做得更好，在野黨卻說要下架民進黨，讓人匪夷所思。

共同聲明指出，賴、蕭對台灣有共同理念且具備豐富且完整的專業知識、政治經歷，「台灣是主權獨立國家，並且與中國互不隸屬」更代表台灣的主流民意；國民黨「侯趙配」政策親共，包括九二共識、重啟服貿、中生來台就業等，會讓台灣倒退；民眾黨在台灣主權上從墨綠到親中立場不定，很難把台灣前途交到他們手上。

此外，賴清德、蕭美琴全國競選總部昨推出「投票的力量」影片催票。競總呼籲，大家不要以為「沒差這一票」，如果不出門投票，包括「藍白合」、十年前「太陽花學運」合力擋下的服貿、被罷免的前高雄市長韓國瑜，那些令國家倒退的一切，全部都會回來。

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