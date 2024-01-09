全台車掃屏東出發 賴：均衡台灣 平衡南北

民進黨總統候選人賴清德昨從屏東啟動全台車隊掃街，一路往北，他並提出三項團結，確保台灣的安全，車隊所經之處，均吸引大批支持者加油打氣。 （取自臉書）

2024/01/09 05:30

〔記者陳彥廷、洪定宏、許麗娟、蔡清華、吳俊鋒、王姝琇、楊金城／綜合報導〕距離大選投票不到一百小時，民進黨總統候選人賴清德昨天從屏東啟動全台車隊掃街，賴表示，選擇最南端的屏東當起點一路往北，除展現前進總統府決心外，這更是蔡總統八年前、四年前高票當選的勝利之路；這次競選，他特別提出均衡台灣國家建設計畫從屏東出發，就是表達他未來均衡台灣、平衡南北的決心。

復刻蔡勝利之路

賴清德昨天一早到屏東東港東隆宮參拜後，登台向民眾宣示《美德雙全、雙箭齊發》全國大車掃正式出發，首日行經屏東、高雄、台南三個民進黨傳統主場；副手蕭美琴則從新北出發往南，南北串聯。

請繼續往下閱讀...

賴說，過去國民政府時代，南部尤其屏東最受到忽視，這次競選，他特別提出均衡台灣國家建設計畫，廿二個城市均衡發展共同往前走一步，遠比任何一個城市往前走一百步要來得重要，所以從屏東出發，就是表達他未來均衡台灣、平衡南北、建設屏東的決心。呼籲鄉親讓民進黨立委在國會過半，特別是屏南徐富癸及屏北鍾佳濱一定要高票當選。

賴也提出「三項團結」擘劃願景，首先將團結任何嚮往自由民主的力量與人士，共同打贏這場選戰及建設國家；其次是若擔任總統，會團結朝野共同守護國家，建立以「國家利益高於政黨利益，政黨利益又高於個人利益」的政黨文化；第三則是加強團結世界民主陣營，「讓極權主義不敢越雷池一步，確保台灣的安全」。

賴清德在高雄市的車掃從鳳山區出發，經過三民區，再到左營區跟李柏毅會合，路線主要集中在自由路及高雄巨蛋商圈周遭，受到支持者熱情相迎。賴清德強調李柏毅若當選，高雄八席就全壘打，國會就有機會過半。

結束高雄行程，賴清德趕往本命區台南掃街，首站從歸仁出發，由第六選區立委候選人王定宇陪同；到了中西區，則由第五選區林俊憲陪同車隊掃街。

第三選區立委候選人陳亭妃接棒，沿途設置廿處應援點，支持者不斷揮舞旗幟助選，情緒沸騰；第四選區由立委候選人林宜瑾陪同，支持者湧至交接點，爭相與賴握手，並遞上包子、肉粽、青蔥、太陽花，猶如偶像的粉絲見面會，展現「主場」氣勢。

第二選區則與立委候選人郭國文合體展開遊行，熱情鄉親的加油聲不斷，持續高呼凍蒜，不過卻與也在當地車隊掃街的民眾黨總統候選人柯文哲形同「短兵相接」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法