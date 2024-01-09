北市》謝佩芬拚翻轉 蕭美琴、蘇貞昌助講

民進黨台北市立委第三選區候選人謝佩芬（前排左二）昨晚舉辦造勢晚會，副總統候選人蕭美琴（右三）站台助講。（記者陳冠甫攝）

2024/01/09 05:30

〔記者陳冠甫／台北報導〕民進黨台北市立委第三選區（中山、北松山）候選人謝佩芬昨晚舉辦「衝破藍天、翻轉中山、北松山」晚會，副總統候選人蕭美琴到場站台助講，蕭美琴讚謝佩芬決定回台貢獻專業，讓台灣更美好，就像年輕時的她一樣；前行政院長蘇貞昌也表示，在謝佩芬身上看到年輕人的勇敢，也看到當年輔選蕭美琴時一樣的堅持，他勉勵「一個個加起來就有力量」，有大家的支持才能走進立法院。

謝佩芬昨晚在榮星花園公園舉辦造勢晚會，包含蕭美琴、蘇貞昌、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農等人都到場力挺，現場擠滿上千人。

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蕭美琴表示，台灣在壯大實力過程中，需要每一份力量來支持，謝佩芬有豐富的經歷，跟她一樣在美國唸書，放棄高薪舒適的工作，回台貢獻專業，參與台灣的進步，讓台灣更美好，就像她二十幾年前一樣。

蘇貞昌說，在謝佩芬身上看到年輕人的勇敢與堅持，謝佩芬的條件很好，有律師、司法官、美國律師資格，「她去華爾街賺美金不是很輕鬆」，現在早晚站路口拜票是為了理想。

謝佩芬表示，總統候選人賴清德徵召她參選時說「妳只有一個任務，就是下架王鴻薇」，一年前的今天，吳怡農以些微之差輸給國民黨候選人王鴻薇，現在距離勝選真的只差一點點，請大家努力拉票、催票，不要讓落選遺憾重演。

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