台中》綠選將攻陸戰 密集拜票、車掃

江肇國由網紅陪同車掃。（江肇國提供）

2024/01/09 05:30

〔記者歐素美、蘇孟娟、蘇金鳳、陳建志／台中報導〕選前黃金週，選情緊繃，候選人紛紛站上街頭或以車隊掃街等方式，爭取選民支持。立法院副院長蔡其昌昨一早即站上街頭向往來選民拜票，爭取連任；謝子涵則與同黨不分區立委候選人站台；莊競程請來法醫高大成助陣；江肇國則有藝人李㼈、網紅史書華、台灣帝雉等陪同車掃街；謝志忠則發布反賄選CF（廣告短片）。

蔡其昌、林靜儀站路口 向選民拉票

蔡其昌昨一早站梧棲路口向往來民眾拜票，選舉最後關頭，他強調相信天道酬勤，最終認真的人，選民一定可以看得到，暗批對手「亂抹黑、每天講人家壞話，操弄地方政黨對立」；林靜儀昨則持續站路口、掃街爭取選民支持。

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謝子涵則舉行「前進國會」記者會，民進黨不分區立委候選人陳右欣、曾湘樺、陳慧君等皆前來站台。陳慧君表示，若藍白過半，韓國瑜當選國會院長，「我們的外交顏面要往哪裡放？呼籲大家支持謝子涵，讓民進黨國會過半，成為賴清德最好的後盾」。

高大成：馬英九簽兩公約 挺癈死

法醫高大成則陪同莊競程車隊掃街拜票，痛批國民黨副總統候選人趙少康日前指當選後護理師每月直接補助一萬元薪資，是「說一些五四三」，民進黨早在做了，國民黨一到選舉就四處放利多，並批廢死議題始作俑者是馬英九所簽的兩公約。

藝人李㼈、網紅史書華、台灣帝雉，則陪同江肇國車隊掃街拜票。李㼈說，與江肇國是「換帖兄弟」，肯定江肇國的能力，呼籲選民不要讓江肇國孤單，要成為他前進國會的靠山。

謝志忠推反賄CF 再向江啟臣喊話

何欣純昨先到大里內新橋站路口，向上班、上學的民眾拜票，下午繼續到太平成功里，沿街挨家挨戶向民眾拜票，一步一腳印爭取選民認同；謝志忠昨則發佈反賄選CF，呼籲鄉親別讓賄選買走您的尊嚴，並要求對手江啟臣出面說明競選幹部涉賄案情。

2024立委選舉

莊競程由法醫高大成陪同車掃。（記者歐素美攝）

選前黃金週，民進黨立委候選人力拚勝選，蔡其昌在街頭拉票。（記者歐素美攝）

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