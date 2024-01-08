（花蓮）張美慧市場握手 民眾送暖暖包

民進黨立委候選人張美慧昨在花蓮市區掃街、站路口拜票爭取民眾支持。（張美慧競選團隊提供）

2024/01/08 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕選戰倒數，花蓮縣的民進黨立委候選人張美慧在花蓮市區掃街、站路口拜票；爭取連任的花蓮縣國民黨立委候選人傅崐萁在假日專攻地方社團活動，與民眾互動搏感情並宣傳政績，雙方昨天都沒有大型造勢活動。

對於傅崐萁陣營攻擊張美慧陣營的工讀生駕車撞死老婦人案，張美慧表示，她以家屬的心情與感受，作為第一優先及最大考量，這段期間持續與家屬協調善後事宜，當事人的頭七法會已圓滿完成，家屬對她恢復競選活動並沒有意見，她該做的事都有完成，呼籲對手不要利用這件憾事進行選舉操作。

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張美慧昨天到重慶市場等地掃街拜票，過程中獲得許多鄉親的熱情回應，有支持者在握手時還貼心送上暖暖包；她說，遇到困境跟挑戰，團隊都很堅強，在選戰最後的關鍵時間，會努力尋求更多的鄉親支持，希望改變花蓮、換人來做，爭取接下副總統候選人蕭美琴的立委棒次，到中央為花蓮縣民爭取更多建設。

傅崐萁勤跑地方社團活動

傅崐萁到尚志橋下參加在地舞蹈協會的慶生會等活動，與支持民眾熱烈互動，並動員各鄉鎮市後援會幫忙拉票；國民黨花蓮縣黨部發布新聞稿抨擊說，遭到張美慧競選團隊工讀生撞死的老婦人尚未出殯，張美慧競選團隊卻在花蓮市的路口堆滿笑臉拜票，看在喪家親友眼裡，情何以堪？

2024立委選舉

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