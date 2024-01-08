（宜蘭）陳俊宇政見爭建設 林右昌︰全力支持

民進黨立委候選人陳俊宇（左）昨與內政部長林右昌（右）搭宣傳車，在宜蘭市掃街拜票。（記者江志雄攝）

2024/01/08 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕選前黃金週各陣營全力衝刺，內政部長林右昌昨天到宜蘭縣為民進黨立委候選人陳俊宇助選，承諾陳若當選，內政部將全力支持其競選政見。另外，國民黨立委候選人黃琤婷、民眾黨立委候選人陳琬惠啟動車隊掃街拉票，選情白熱化。

小英、賴、蕭 今到宜蘭輔選

民進黨輔選列車今天將再度到宜蘭造勢，副總統候選人蕭美琴中午陪同陳俊宇在羅東鎮車隊掃街，總統蔡英文、總統候選人賴清德、立法院長游錫堃今晚在陳俊宇羅東競總合體。民眾黨總統候選人柯文哲太太陳佩琪下午到宜蘭市、員山鄉、羅東鎮車掃拜票。

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林右昌到宜蘭鎮興廟參香表示，內政部一個多月前核定宜蘭市第十一號計畫道路新闢工程，總經費三億四千萬元，中央補助二億一千多萬元，預計二○二六年完工通車，將打通宜蘭市東區的任督二脈，陳俊宇了解地方需求，提出許多競選政見，如果進入國會，內政部會全力支持。

陳俊宇說，宜蘭未來十年進入脫胎換骨關鍵期，必須有稱職立委爭取經費，他已經準備好了，針對立法院長游錫堃尋求連任，宜蘭縣立委候選人中，只有他力挺游連任，隨後話鋒一轉說，縣內出現賄選傳聞，「誰在買票看就知道」。

黃琤婷掃街 籲支持者大團結

陳俊宇有林右昌助選，黃琤婷由羅東鎮長吳秋齡陪同車隊掃街，呼籲支持者大團結，集中選票把她送進立法院。被問到民進黨大咖今天重兵集結至宜蘭輔選，她嘲諷對手陳俊宇，「產品不好，怎麼推銷都沒用」。

黃琤婷表示，她奉勸游錫堃不要賭上一生清譽，為利用公款蓋私人豪宅的自肥候選人背書，招致晚節不保。陳琬惠則在壯圍、蘇澳馬賽地區車掃，爭取選民支持。

2024立委選舉

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