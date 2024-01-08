屏東催票 賴：賴蕭配最有經驗 能力 決心

民進黨總統候選人賴清德呼籲屏縣三席全壘打，包括屏北立委候選人鍾佳濱（右二）、屏南徐富癸（右四）、山原立委伍麗華（右一）。（賴蕭屏東縣競總提供）

2024/01/08 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷、蔡政珉／綜合報導〕民進黨昨晚在屏東縣舉辦「美德贏台灣」造勢晚會，現場湧入大批支持者力挺，氣氛熱烈，總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴、前行政院長蘇貞昌等人均出席懇託鄉親支持。賴並說，蔡英文總統開車開得很穩，「她已經把鑰匙交給清德了，我的開車技術也很好」！這場造勢活動辦在屏東市勝利路前，民進黨就從勝利路開向民主路，繼續走向民主和平的路、走創新繁榮的路、走公義永續的路。

賴清德、蕭美琴一致推薦屏東縣第一選區立委候選人鍾佳濱、第二選區立委候選人徐富癸、山地原住民立委候選人伍麗華，強調這三席順利當選，會讓屏東的進步更快。賴指出，立法院是車子的引擎，引擎有力才能推動國家進步，若他當選總統，但民進黨在國會沒有過半，藍白掌握的國會就不會理性監督，反而影響國家的運作。

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賴清德表示，他和蕭美琴是三組候選人中，最有經驗、能力、決心，也是已經做好準備的一組。他和蕭美琴有三項重要使命，分別是「團結守護台灣」、「堅定穩健帶領台灣向前邁進」、「堅定信賴台灣」，他和蕭對台灣和民主都有強烈的使命感，要讓台灣持續壯大繁榮，絕對不走倚賴中國的回頭路。

蕭：台灣已經是世界的模範生

蕭美琴指出，在國際上各項評比，台灣的名次節節上升，台灣已經是世界的模範生，國人對自己要更有信心，因為蔡總統穩健帶領國家向前，不管是經濟和能源轉型、民主自由、對百姓的照顧、減輕年輕人的負擔、育兒津貼、長照資源都增加，國際上看台灣都覺得是值得羨慕的地方，台灣成功的故事、讓全世界肯定的故事能不能繼續寫下去，關鍵就在一月十三日的投票，讓世界上架台灣、做世界的台灣。

賴夜宿東港

今起全台在路上大車掃

賴清德昨晚在屏東、高雄的競選造勢活動結束後，夜宿東港鎮的民宿，今天一大早將到東港鎮東隆宮參拜、致贈「順風旗」後，進行車隊掃街，展開全台各地的「在路上」大車掃，首站從南台灣的屏東縣出發，接著前往高雄市、台南市。

除了晚間在高屏造勢，賴清德昨天白天也到苗栗縣竹南鎮保民宮參香，感謝廟方在台南大地震時捐贈大筆善款協助重建。

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