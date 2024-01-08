沸騰港都 賴喊高雄拚百萬票

民進黨昨在高雄舉辦賴蕭勝選之夜，蔡英文總統上台呼喊交棒給賴清德與蕭美琴。（記者李惠洲攝）

2024/01/08 05:30

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕選前超級星期天，民進黨在高雄舉辦「美德站出來」造勢晚會，支持者擠爆現場，壓軸的「英美德」連線嗨翻全場。總統蔡英文、總統候選人賴清德向鄉親喊話，高雄要拚全台最高百萬票、八席立委全壘打，民主路不能迴轉，請大家一起「上車」，支持賴蕭配、讓台灣一直向世界前進。

民進黨賴蕭競選總部團結勝選之夜「美德站出來，TEAM TAIWAN挺高雄」，昨晚在鳳山舉行，開場即人潮不斷，支持者最後更溢出場外。

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晚會先由八位民進黨高市立委選將依序上陣，高雄市長陳其邁、議長康裕成與議會民進黨團、前行政院長蘇貞昌、海委會主委管碧玲與勞動部長許銘春接力宣講；蔡英文與正副總統候選人賴清德、蕭美琴串聯「英美德」連線壓軸上場，號召鄉親「一起走在對的路上」。

蕭：無法想像怎解釋 國會議長曾以膝蓋走路

蔡英文表示，黃金週最後一場為何來高雄？因為陳其邁說過，「高雄要衝全國最高票」。她指出開台灣這台車真的很不容易，一路上遇到很多困難顛簸，還好有賴清德在副駕駛座、有台灣人作伴，雖不好走，仍勇敢堅定向前行。

蕭美琴說，過去高雄人不小心選錯市長，她無法想像怎跟外國人解釋，國會議長曾以膝蓋走路、喜歡娛樂講大話，蔡英文已讓世界上架台灣，需要立院每位進步力量、缺一不可， 一月十三日盼延續高雄光榮時刻，也能延續在世界上架台灣的日子，讓世界看到台灣人守護自由民主的決心。

號召鄉親「一起走在對的路上」

賴清德說，感謝大家支持蔡英文領導全國人民走對的路，八年來讓台灣經濟脫離對中國依賴，「依賴中國不如信賴台灣，依賴中國不如走入世界」。他也提到「在路上」短片，形容蔡英文車開得很穩，領導國家很穩健，現在已把鑰匙交給他和蕭美琴，強調「我開車一樣很穩」，邀請大家一起上車、一起走，並喊話民主力量要團結、國家朝野要團結。

賴清德強調「賴蕭準備好了」，要用希望、信心、勇氣爭取最後勝利，盼高雄鄉親做後盾，一月十三日一起為台灣民主、為後代子孫、為世界的台灣投下神聖一票。

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